Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном может начаться с Тавушской области
Пашинян: Процесс делимитации с Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении
Процесс делимитации границы между Арменией и Азербайджаном может начаться с Тавушской области Армении, возможность обмена территориями маловероятна, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
По его словам, не исключено, что процесс делимитации начнется с Тавушской области, передает ТАСС.
Пашинян добавил, что в ходе переговоров у него создавалось впечатление, что можно провести обмен территориями, хотя такая вероятность маловероятна.
Ранее Баку потребовал от Еревана возвращения четырех азербайджанских сел на границе.