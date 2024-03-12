Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.7 комментариев
На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике расчета Patriot
На Украине опубликовали некролог о погибшем зенитчике с фото на фоне ЗРК Patriot
Украинские пользователи западных соцсетей опубликовали некролог о погибшем зенитчике Павле Василькове. На размещенной фотографии он стоит на фоне пусковой установки ЗРК Patriot производства США.
Автор публикации, пользователь natalia.1772, сообщила, что Васильков погиб «во время выполнения боевого задания» вместе со своими сослуживцами, которые «охраняли небо» над Украиной, передает РИА «Новости».
Информация о его гибели также появилась в сообществе «Краснополье».
Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили два или, возможно, три ЗРК Patriot в районе Покровска в ДНР. Американский журналист Дэвид Экс заявил, что члены их экипажа «почти наверняка погибли».
Как сообщил бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, вместе с двумя ЗРК Patriot могли быть уничтожены более трех десятков военных НАТО, в том числе из Германии и Британии.