Начавшись в Прибалтике в середине XVI века, цивилизационная война России и Европы к середине XIX века разрослась до цивилизационной войны России с миром.7 комментариев
Израильские истребители нанесли удар по подземному штабу ХАМАС
Израильские истребители нанесли удар по подземному штабу ХАМАС, в котором находился один из руководителей движения Марван Иса
Израильские истребители нанесли удар по подземному штабу ХАМАС в районе Нусейрат в центральной части секторе Газа, в котором находился один из руководителей движения Марван Иса, считающимся третьим по значимости, сообщил в ходе вечернего брифинга официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.
«Мы пока еще проверяем результаты атаки, и пока еще нет окончательного опознания... Еще нет стопроцентного опознания, поскольку речь идет о подземных туннелях и штабе под землей. Когда мы будем уверены на 100%, мы сообщим», – приводит ТАСС слова Хагари.
Он добавил, что в подземном комплексе не было заложников, но находился еще один рукводитель ХАМАС, который непосредственно «планировал нападение 7 октября» на израильские кибуцы.
«Уничтожение лидеров ХАМАС – одна из центральных задач этой войны», – подчеркнул представитель ЦАХАЛ.