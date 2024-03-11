Эксперт: Федеральные субсидии позволят газифицировать дома льготников в регионах

Эксперт Гривач: За счет средств из федерального бюджета льготники смогут подключить дома к газу уже в этом году

Tекст: Олег Исайченко

«В нашей стране есть достаточно много льготных категорий граждан – это многодетные, инвалиды I группы, участники СВО и их семьи и т. д. Они имеют право на субсидию при покупке газопотребляющего оборудования и проведение сетей по своему участку», – сказал Алексей Гривач, заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности.

«Средства на эти работы гражданам должны предоставить региональные власти, но не у всех субъектов федерации есть такая возможность. Поэтому федеральные субсидии позволят льготникам получить необходимую помощь для завершения социальной газификации их домов уже в этом году», – отметил он.

«И эта программа очень востребована, потому что она резко повышает качество и удобство жизни. Уже подано 1,6 млн заявок, из них почти 1,2 млн домохозяйств уже подключили к сетям», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, недавно было дано поручение президента по проведению работ в садоводческих товариществах. Это отдельная тема, которая напрямую не связана с льготными категориями. Данный вопрос прорабатывается оператором газификации совместно с профильными ведомствами, поскольку существуют непростые юридические коллизии, связанные с вопросами собственности на землю», – резюмировал Гривач.

Ранее правительство РФ сообщило о продолжении работы по реализации программы социальной газификации. В 2024 году на подключение домов льготников к газовым сетям из федерального бюджета будет дополнительно направлен 1 млрд рублей, говорится на сайте ведомства.

Средства получат 57 регионов. С их помощью участникам программы будет предоставлена субсидия на покупку оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям. Ее размер составит не менее 100 тыс. рублей.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году. С февраля 2023 года государство частично субсидирует льготным категориям граждан расходы по проведению газа по участку и подключению его к жилью. Всего за время реализации программы к газу было подключено более полумиллиона частных домов.

Кроме того, в Telegram-канале правительства России отметили, что теперь сети будут прокладываться до границ участков с домом в садоводческих товариществах, расположенных внутри газифицированных населенных пунктов.