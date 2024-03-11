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В Госдуму внесли проект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В Госдуму внесли законопроект о признании передачи Крыма УССР недействительной
В Госдуму внесли законопроект, признающий недействительным решение передать Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
Законопроект опубликован в думской электронной базе. Его авторами выступили депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет РИА «Новости».
В проекте федерального закона говорится, что решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, принятое в 1954 году нормативно-правовыми актами не имеющими юридической силы, с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР, признать незаконным, несоответствующим основополагающим принципам правового государства и международного права.
В документе отмечается, что Россия, как правопродолжатель СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета волеизъявления российского народа как политическое преступление.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом без какой-либо целесообразности.
Напомним, рабочая группа при крымском парламенте сообщала, что при передаче Крыма в состав УССР была нарушена юридическая основа трех конституций – СССР, РСФСР и УССР.