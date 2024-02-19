У нас 600 тыс. человек на фронте. И еще миллионы граждан помогают фронту. У всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Улицкая, Акунин или «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.6 комментариев
В Крыму передачу полуострова УССР назвали преступным актом
Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал передачу полуострова в состав УССР в 1954 году преступным актом без какой-либо целесообразности.
По его словам, люди придумывали, как уже свершившийся акт оправдать, решающее слово в оценке такого поступка должно быть за судом – шаг был предпринят под воздействием сиюминутного импульса, передает РИА «Новости».
Также Константинов добавил, что нельзя исключать вероятность «сделки» Никиты Хрущева с руководителями УССР.
«Передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Как в эпоху крепостного права дарились имения – вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов», – возмутился глава парламента.
Кроме того, он указал на то, что крымчане наделены политической волей, которую выразили десять лет назад на референдуме и твердо стоят на своем и сейчас.
Ранее глава парламента Крыма указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине.