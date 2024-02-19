В Крыму передачу полуострова УССР назвали преступным актом

Глава парламента Крыма назвал передачу полуострова УССР преступным актом

Tекст: Александра Юдина

По его словам, люди придумывали, как уже свершившийся акт оправдать, решающее слово в оценке такого поступка должно быть за судом – шаг был предпринят под воздействием сиюминутного импульса, передает РИА «Новости».

Также Константинов добавил, что нельзя исключать вероятность «сделки» Никиты Хрущева с руководителями УССР.

«Передачу полуострова УССР можно сравнить с тем, как передают мешок картошки. Как в эпоху крепостного права дарились имения – вместе с крепостными обоих полов и всех возрастов», – возмутился глава парламента.

Кроме того, он указал на то, что крымчане наделены политической волей, которую выразили десять лет назад на референдуме и твердо стоят на своем и сейчас.

Ранее глава парламента Крыма указал на «рекордный объем правового нигилизма» при передаче полуострова Украине.