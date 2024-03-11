На Украине предложили давать богатым отсрочку от мобилизации

На Украине предложили освободить от мобилизации граждан с зарплатой в два раза выше средней

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Гончаренко, в кабмине планируют привязать бронирование от мобилизации к уровню заработной платы. По его словам, бронь получат те, кто зарабатывает от 35 тыс. гривен (около 916 долларов), передает ТАСС.

Он добавил, что подобное предложение ранее уже поступало от офиса президента Украины, но тогда его раскритиковали из-за нормы по зарплатам. Гончаренко назвал подход в таком виде «социальным дарвинизмом».

Депутат подчеркнул, что кабмин также планирует забронировать всех высших чиновников, полицейских, работников оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, операторов связи. Кроме того, по его мнению, возможность получить бронь также есть у лиц, которые уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. гривен (около 165 долларов), в том числе IT-специалисты и те, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. гривен (201 доллар).

По данным Госстата, средняя зарплата на Украине по итогам 2023 года составляет 17 442 гривны (около 456 долларов).

Ранее сообщалось, что вблизи КПП «Порубное» в Черновицкой области Украины пограничники и сотрудники СБУ задержали грузовой микроавтобус, в который битком набились 34 мужчины, собиравшиеся нелегально попасть в Румынию. Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.