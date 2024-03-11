В Думе разработали проект закона об отмене обязательного ЕГЭ

В Госдуме появился проект закона об отмене обязательной сдачи Единого госэкзамена

Tекст: Денис Тельманов

«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или единый государственный экзамен (ЕГЭ), или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования», – приводит ТАСС выдержку из документа.

Отмечается, что одним из разработчиков законопроекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который назвал серьезным конструктивным шагом введение в России механизма пересдачи одного предмета по ЕГЭ до конца приемной кампании в вузы.

«Мы надеемся, что рано или поздно тот вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше – вообще со временем устранен», – заявил Нилов.

По данным разработчиков, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 млн рублей. В этот же период было продано 5,4 млн упаковок успокоительных средств, а среднесуточное потребление глицина в сравнении с началом года выросло с 55,2 тыс. до 61,2 тыс. упаковок, утверждают депутаты.

Кроме того, в пояснительной записке говорится о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Ранее сообщалось, что выпускникам школ решили в 2024 году позволить пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин рассказал, что у школьников появится возможность пересдать ЕГЭ по одному предмету для набора баллов.









