На выставке «Россия» презентовали новую форму сборной России по футболу

Tекст: Дарья Григоренко

На презентации гости увидели форму, в которых сборные СССР и России по футболу достигали наивысших успехов в своей истории: золото Олимпиады-1956 и Олимпиады-1988, победа на Евро-1960, серебряные медали чемпионата Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронза чемпионата мира-1966, третье место чемпионата Европы 2008 года, а также выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира в 2018 году, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, что представление новой формы национальной сборной является очень важным событием для РФС, болельщиков, для всей футбольной общественности. По его словам, форма сборной – это не просто футболка, в которой игроки будут выходить на поле, она имеет символическое значение. Он подчеркнул, что для игроков она символизирует признание их заслуг в футболе, их таланта, но в то же время и огромную ответственность перед болельщиками, партнерами по команде, перед страной.

«Сегодня с нами ветераны сборной, они могут рассказать об эмоциях, которые испытывали, когда выходили в форме сборной на поле под гимн и одерживали победы, которыми гордится вся страна. Для молодых футболистов форма сборной – ориентир и мощный стимул для упорного труда. Желание сыграть в футболке сборной в составе национальной команды должно вдохновлять их усердно тренироваться, развивать свой талант», – пояснил Дюков.

Домашний комплект формы выполнен в традиционных красных цветах. На форму нанесен паттерн в виде стилизованных сияющих перьев персонажа народного фольклора – жар-птицы, которые, украшая грудь, символизируют пылкие сердца игроков.

Выездная форма – в светлых тонах – вдохновлена стихией мороза. Паттерн одновременно напоминает и дивные морозные узоры на окнах, и чудесную красоту льда на реках и озерах, но вместе с тем – холодный расчет и нерушимую силу духа, говорится в описании к новым комплектам на сайте производителя формы.

Уже в марте сборная России в новой форме проведет товарищеские матчи против Сербии и Парагвая. Матч с сербами состоится 21 марта, с парагвайцами – 25 марта. Обе встречи пройдут в Москве на «ВТБ Арене».