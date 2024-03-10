Выборы-2024: Голосование – это возможность обеспечить малышам беззаботное детство

Акушер-гинеколог Анна Ткаченко: Наши малыши должны расти в сильной и процветающей стране

Tекст: Олег Исайченко

«Выборы президента – это событие, которое касается каждого из нас, причем независимо от того, в какой сфере мы работаем: медицина, образование или промышленность. В ходе выборов мы изберем человека, от которого зависит дальнейший путь развития России. Поэтому самоустраняться от участия в выборах мы, конечно, не должны. Некоторые думают, мол, «без меня выберут». Но я такой подход не разделяю», – отметила Анна Ткаченко, акушер-гинеколог, врач приемного отделения Владивостокского роддома №3, ординатор ДВФУ.

«По роду своей деятельности я каждый день вижу, как на свет появляются новые жизни, рождаются наши малыши. И мне хочется быть уверенной в том, что они вырастут в сильной, процветающей стране, и будут чувствовать поддержку не только со стороны родителей, но и со стороны государства – через различные программы и национальные проекты», – добавила собеседница.

«Мне также хочется, чтобы у наших деток были комфортные условия для развития и образования, чтобы у них было все необходимое для беззаботного детства. И эти вопросы лично для меня – дополнительный стимул прийти на избирательный участок», – заключила Ткаченко.