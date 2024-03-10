До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.20 комментариев
Выборы-2024: Участие в голосовании говорит о наличии настоящей, а не показной гражданской позиции
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Инженер Михаил Варейкис: Участие в выборах – индикатор ответственного отношения к своей стране
Участие в выборах говорит о наличии у человека настоящей, а не показной гражданской позиции. Это важный индикатор того, что нам небезразлично происходящее в родной стране, городе и районе, сказал газете ВЗГЛЯД инженер Михаил Варейкис.
«Во-первых, я считаю себя ответственным гражданином, поэтому перед мной не стоит вопрос о том, стоит ли идти на выборы. Это гражданский долг каждого. Во-вторых, когда речь идет о выборах президента – это очень ответственный момент, ведь от каждого голоса зависит, как мы будем дальше жить, каким путем пойдем, как будут жить наши дети и внуки», – считает главный инженер Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.
«В-третьих, участие в выборах говорит о наличии настоящей, а не показной гражданской позиции. Это важный индикатор того, что нам небезразлично происходящее в родной стране, городе и районе. К тому же сегодня наша страна нуждается в защите, а выборы – это один из способов ее усилить», – заключил Варейкис