Над Новгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Захарова ответила на тезисы посла Смит об отношениях России и НАТО

Tекст: Валерия Городецкая

«Новости из дурдома альтернативной реальности: пропагандистские ресурсы госдепартамента достали из нафталина и начали разгонять позапрошлогоднее видео, по привычке выдав старое за новое и наверняка списав под это бюджетные средства. В ролике посол США в НАТО Джули (Джулианна) Смит рассказывает сказки на тему «почему у НАТО и России не сложились отношения», – пишет Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в течение последних десятилетий НАТО неоднократно наращивала свое присутствие и приближалась к российским границам, а после первого расширения альянс, « грубо нарушив основополагающие принципы международного права, закреплённые в Уставе ООН, напал на Югославию», разрушив тем самым фундамент европейской безопасности.

Она также ответила на обвинения в адрес России относительно событий в Грузии 2008 году.

«Независимая комиссия во главе с представителем Швейцарии Хайди Тальявини, которая расследовала обстоятельства событий августа 2008 года, сделала однозначный вывод – в ночь с 7 на 8 августа режим Саакашвили совершил неспровоцированный акт агрессии в отношении Цхинвала и наших миротворцев. Кстати, в июле того же года в Тбилиси побывала госсекретарь США Кондолиза Райс...», – пишет дипломат.

Кроме того, Захарова напомнила о заявлениях об открытых для Украины и Грузии дверях альянса, о роли Запада в госперевороте на Украине в 2014 году.

«Сетуя на то, что у России «нет миссии при НАТО», посол умолчала о том, что работа нашего Постпредства была приостановлена после того, как в Альянсе без объяснения причин отозвали аккредитацию у 8 сотрудников и запретили российским дипломатам посещать штаб-квартиру организации, инициативно ограничив контакты», – отметила представитель российского МИД.

Сегодня руководство НАТО и стан – членов альянса открыто заявляют о том, что их главной целью является нанесение «стратегического поражения» России, подчеркнула Захарова.

«Госдепартаменту советуем свои не первой свежести «сказки для самых маленьких» о том, как «НАТО тянула руки помощи, но не сложилось» снабжать закадровым смехом. Иначе смотреть это невозможно. И ждём, когда же всё-таки на Си-стрит снимут ролики про собственную агрессию в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане», – резюмировала она.