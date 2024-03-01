Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.0 комментариев
Подоляк оценил заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину
Советник главы офиса Зеленского Подоляк счел слова Макрона переводом дискуссии о помощи Запада Киеву на новый уровень
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину переводят дискуссию о западной помощи Киеву «на другой уровень», заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Подоляк подчеркнул, что Макрон «говорит уже не только об оружии, но и про конкретных людей». Как полагает Подоляк, речь идет о военных инструкторах и консультантах, специалистах по обслуживанию военной техники. В Киеве подчеркнули, что президент Украины Владимир Зеленский «готов это обсуждать». Уточняется, что имеются в виду военные из стран Европы, а не США, передает ТАСС.
Напомним, Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправку на Украину «западных войск». Ряд стран Европы, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг прямо заявили об отсутствии таких планов. Однако начальник штаба обороны ВС Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что «стоит оставить все возможности открытыми», а премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала отправку военных на Украину «обороной».
Как показывают социологические опросы, три четверти французов против отправки войск на Украину. Министр иностранных дел республики Стефан Сежурне сказал, что Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине. Monde со ссылкой на источники пишет, что Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу.