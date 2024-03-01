Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировкой движения.0 комментариев
Франция отказалась отправлять войска на Украину
Министр Сежурне: Франция не будет отправлять войска на Украину
Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.
«Французы не будут умирать за Украину», – приводит его слова ТАСС.
СМИ писали ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного.