Франция отказалась отправлять войска на Украину

Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

Tекст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.