Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Набиуллина заявила о перегреве рынка первичного жилья в России
Глава ЦБ Набиуллина заявила о перегреве рынка первичного жилья в России
Рынок первичного жилья в России перегрет из-за роста ипотеки на 3,2% во второй половине прошлого года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством Банка России «Регулирование ЦБ РФ деятельности участников финансового рынка».
По ее словам, люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм, ожидалась высокая инфляция, в итоге за год портфель вырос почти на 35%, передает ТАСС.
Набиуллина считает, что ипотека должна выдаваться только с полной защитой средств граждан, а банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику.
Она подчеркнула, что для защиты от таких ситуаций, как с Киви-банком, необходимо ввести дифференцированный подход для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов.
Ранее ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки.