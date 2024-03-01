Глава ЦБ Набиуллина заявила о перегреве рынка первичного жилья в России

Tекст: Вера Басилая

По ее словам, люди стремились взять льготные кредиты до ужесточения условий госпрограмм, ожидалась высокая инфляция, в итоге за год портфель вырос почти на 35%, передает ТАСС.

Набиуллина считает, что ипотека должна выдаваться только с полной защитой средств граждан, а банки должны нести материальную ответственность за рискованную политику.

Она подчеркнула, что для защиты от таких ситуаций, как с Киви-банком, необходимо ввести дифференцированный подход для банков по уплате взносов в Фонд страхования вкладов.

Ранее ЦБ увидел «лукавство» в заявлениях банков об убыточности льготной ипотеки.