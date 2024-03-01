Представитель Кремля Песков: Проект договора с Украиной 2022 года неактуален, не нужно его публиковать

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в марте 2022 года были одни условия, а в данный момент стали другими – имеют другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами России, передает ТАСС.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что это был согласованный текст, тем не менее весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны, а именно по команде, полученной из Британии.

Газета ВЗГЛЯД рассуждала, как заставить США принять российские условия для глобальных переговоров.