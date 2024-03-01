Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В Кремле попросили не публиковать неактуальный проект договора с Украиной 2022 года
Представитель Кремля Песков: Проект договора с Украиной 2022 года неактуален, не нужно его публиковать
Предлагаемый на переговорах в Стамбуле в 2022 году проект соглашения с Украиной утратил актуальность, в связи с этим Кремль не хотел бы его публиковать, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в связи с публикацией проекта изданием The Wall Street Journal.
По его словам, в марте 2022 года были одни условия, а в данный момент стали другими – имеют другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами России, передает ТАСС.
Кроме того, представитель Кремля добавил, что это был согласованный текст, тем не менее весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны, а именно по команде, полученной из Британии.
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