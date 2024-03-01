Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В Казахстане из-за перехода на другой часовой пояс произошел сбой в цифровых документах
Сбой данных в цифровых документах у некоторых пользователей на сайте электронного правительства Казахстана произошел после перевода времени на один часовой пояс в ночь на 1 марта, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана.
Как рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Казахстана Ростислав Коняшкин, слова которого приводятся в сообщении, системы работают в штатном режиме, получение гоуслуг через eGov.kz (сайт электронного правительства также доступно в штатном режиме, передает ТАСС.
ам добавили, что были выявлены случаи по некорректному отображению данных в сервисе «Цифровые документы», сейчас проводятся необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время.
По данным министерства, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс и провели обновления по более чем 11 тыс. виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы. Сообщается, что все центры обслуживания населения работают в штатном режиме.