В Казахстане из-за перехода на другой часовой пояс произошел сбой в цифровых документах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Казахстана Ростислав Коняшкин, слова которого приводятся в сообщении, системы работают в штатном режиме, получение гоуслуг через eGov.kz (сайт электронного правительства также доступно в штатном режиме, передает ТАСС.

ам добавили, что были выявлены случаи по некорректному отображению данных в сервисе «Цифровые документы», сейчас проводятся необходимые работы и актуальные данные станут доступны в ближайшее время.

По данным министерства, в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года проводились работы по переходу на единый часовой пояс и провели обновления по более чем 11 тыс. виртуальных серверов, на которых расположены 64 информационные системы. Сообщается, что все центры обслуживания населения работают в штатном режиме.