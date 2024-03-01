Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об ушедшем из жизни Капатове

Ведущая «Спокойной ночи, малыши!» Федорова назвала умершего Капатова артистичным и эмоциональным

Tекст: Алексей Дегтярев

Капатов постоянно стремился импровизировать, находить «новые краски в голосе и игре» своего героя, сказала Федорова в беседе с «Газетой.Ru».

Также она отметила, что артист был похож на своего персонажа, он старался отстаивать свою точку зрения на этого героя.

Между тем озвучивавшая Степашку на «Спокойной ночи, малыши!» заслуженная артистка России Наталья Голубенцева отметила, что Капатов был талантливым человеком.

«Он был с немножко трудным характером, но это все оправдывалось его талантом. Я знаю, что он ко мне с большим уважением относился, но я его немножечко терзала», – сказала Голубенцева.

Она добавила, что воспоминания об артисте у нее остались хорошие, но отметила, что в последние годы не общалась с ним и не знает причину его смерти.

Напомним, на 71-м году жизни умер озвучивавший Мишутку народный артист Республики Башкортостан Игорь Капатов.