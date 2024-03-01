Начальник штаба армии США заявил о значительном прогрессе ВС России

Tекст: Елизавета Шишкова

«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать» – сказал он.

По словам Джорджа, российская армия способна адаптироваться, она также демонстрирует прогресс в области применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

Кроме того, Россия также преуспела в развитии индустриальной базы.

Ранее министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что Россия доказала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на санкции.