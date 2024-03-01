Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Начальник штаба армии США заявил о значительном прогрессе ВС России
Вооруженные силы России нельзя недооценивать, заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж, сообщил американский журнал Military Watch.
«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать» – сказал он.
По словам Джорджа, российская армия способна адаптироваться, она также демонстрирует прогресс в области применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».
Кроме того, Россия также преуспела в развитии индустриальной базы.
Ранее министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что Россия доказала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на санкции.