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    Путин хочет сделать налоги более справедливыми
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    Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины
    В Армении начали обсуждать вывод российских пограничников из Звартноца
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    4 комментария
    1 марта 2024, 12:25 • Новости дня

    Начальник штаба армии США заявил о значительном прогрессе ВС России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вооруженные силы России нельзя недооценивать, заявил начальник штаба армии США Рэнди Джордж, сообщил американский журнал Military Watch.

    «Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать» – сказал он.

    По словам Джорджа, российская армия способна адаптироваться, она также демонстрирует прогресс в области применения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Россия также преуспела в развитии индустриальной базы.

    Ранее министр сухопутных войск США Кристин Уормут заявила, что Россия доказала способность восстанавливать свой оборонно-промышленный комплекс, несмотря на санкции.

    29 февраля 2024, 21:10 • Новости дня
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    В своем Telegram-канале она задалась вопросом, что стоит за словами Остина: прямая угроза России или попытка придумать отговорку для президента Украины Владимира Зеленского.

    Захарова пришла к выводу, что оба варианта безумны. При этом она отметила, что теперь все видят, что агрессор – это Вашингтон.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

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    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

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    28 февраля 2024, 08:40 • Новости дня
    Американский журналист раскрыл попытки фирмы из США отследить маршрут Путина

    Журналист Тау заявил, что фирма в США пыталась отследить передвижение Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, заявил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

    Тау в своей книге, выдержки из которой приводит издание Wired, рассказал, что в 2016 году компания разработала технологию Locomotive, позволяющую отслеживать смартфоны с использованием коммерческих данных, передает РИА «Новости».

    Получив набор данных о России, сотрудники PlanetRisk поняли, что могли бы отслеживать телефоны в окружении российского лидера, пишет издание.

    Устройства, как сообщается, принадлежали не Путину, а его водителям, сотрудникам службы безопасности, политическим советникам и другому вспомогательному персоналу. Через эту информацию, как утверждается, компания получала данные о том, куда направляется президент России и кто находится в его окружении.

    Впоследствии, как пишет Wired, Locomotive переименовали в VISR. Технология используется американским разведсообществом и спецслужбами.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон рассказал, что за ним перед интервью с Путиным следили спецслужбы США.

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    29 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    @ US Air Force/Melanie Rodgers Cox

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал Энтони Коттон.

    Генерала спросили о ситуации вокруг переговоров с РФ по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением. На это он ответил, что является сторонником договора, передает ТАСС.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с США переговоры по контролю над вооружениями. Также Коттон хотел бы, чтобы Россия вернулась к этим переговорам. При этом генерал назвал себя реалистом, который понимает, что «это может произойти, а может и нет».

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    28 февраля 2024, 18:14 • Новости дня
    Байден решил пройти медицинский осмотр

    В Белом доме сообщили о решении Байдена пройти медицинский осмотр

    Байден решил пройти медицинский осмотр
    @ Yuri Gripas/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Регулярный медицинский осмотр пройдет президент США Джо Байден в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Позже будет опубликован отчет о состоянии здоровья американского лидера, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    27 февраля 2024, 13:41 • Новости дня
    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили

    The National Interest: Используемые ВСУ американские танки Abrams сильно переоценили

    NI: Американские танки Abrams сильно переоценили
    @ Sgt. Andres Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Используемые украинскими военными танки Abrams производства США сильно переоценили, пишет издание The National Interest.

    В публикации подчеркивается, что M1 Abrams, вероятно, «значительно переоценен», как и британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2, передает RT.

    Автор материала также отметил, что украинский конфликт показал, что беспилотники, а также противотанковое оружие могут бросить вызов даже самой современной военной технике.

    В Кремле ранее заявляли, что Россия в ходе спецоперации будет уничтожать американские танки Abrams так же, как и другие.

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    28 февраля 2024, 05:31 • Новости дня
    Директор ЦРУ рассказал лидерам Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время встречи президента США Джо Байдена с законодателями рассказал лидерам обеих палат Конгресса США о тяжелой ситуации на Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

    «Все четыре лидера поняли серьезность ситуации... ЛОни услышали отрезвляющий отчет директора ЦРУ о том, что Украина потеряла позиции», – приводит ТАСС слова Жан-Пьер.

    ПРресс-секретарь Белого дома в очередной раз возложила ответственность за сложившуюся ситуацию на «бездействие Конгресса». По словам Жан-Пьер, Бернс рассказал, что дальнейшее промедление с выделением финансирования Киеву повлечет тяжелые последствия.

    «Нужно увидеть продвижение вперед в дополнительном финансировании. Этого хочет президент», – подчеркнула пресс-секретарь.

    Ранее лидер демократического большинства в Сенате, представитель штата Нью-Йорк Чак Шумер заявил, что прекращение военной помощи Украине приведет к ее поражению, такую позицию разделяют президент США Джо Байден и ключевые законодатели.

    По его словам, поддержка Украины напрямую связана с последствиями для американского народа «и американской мощи, если мы ничего не предпримем и не сделаем чего-либо быстро».

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    1 марта 2024, 01:46 • Новости дня
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    Россиянин Марченко в США признал вину по делу о контрабанде микроэлектроники
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданин России Максим Марченко признал себя виновным по делу о контрабанде микроэлектроники и отмывании денег, сообщил минюст США.

    Как сообщил минюст, 51-летний россиянин согласился признать вину по одному пункту обвинения в отмывании денег и по одному пункту обвинения в контрабанде продукции двойного назначения. Ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор должны вынести в конце июня в суде Манхэттена, передает РИА «Новости».

    Напомним, Марченко обвиняется в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход санкций. Речь идет о OLED-микродисплеях, которые могут использоваться в приборах ночного видения или оптических прицелах. Он был арестован в США в сентябре.

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    27 февраля 2024, 14:41 • Новости дня
    В России начали закрываться магазины LG, Bosch и Sony

    Tекст: Александра Юдина

    В России начали закрываться специализированные магазины южнокорейской LG, немецкой Bosch и японской Sony, на их месте начали открываться точки продаж турецких и китайских поставщиков.

    Как отмечали в техподдержке LG, магазины бренда закрылись «из-за остановки поставок», передает «Коммерсант».

    При этом на сайте LG указано, что на месте южнокорейского вендора в марте откроется магазин Grundig (принадлежит турецкому Arcelik).

    Также оператор поддержки Sony обозначил, что три розничные точки компании в Москве проработают до лета, чтобы распродать остатки.

    Отмечается, что многие иностранные бренды электроники, в частности LG, Sony и Bosch, начали замораживать поставки в Россию, при этом от закрытия магазинов розничные партнеры зарубежных производителей долго отказывались, чтобы избежать штрафов от арендодателей.

    Тем временем в Турции дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле посещают компании и финансовые учреждения и грозят из-за торговых отношений с Россией.

    Напомним, США и их союзники ввели новые санкции против России по случаю второй годовщины начала СВО. В Вашингтоне этот пакет назвали самым крупным в истории. Санкции уже ударили по зарубежным компаниям, якобы помогающим России обходить ограничения.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    28 февраля 2024, 22:25 • Новости дня
    Байден заявил, что медобследование не выявило ничего нового

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден заявил, что его медицинское обследование не выявило ничего нового, результаты хорошие, как и в прошлом году.

    «Они ничем не отличаются от прошлогодних», – сказал Байден журналистам в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что год назад терапевт Байдена после обследования предоставил краткое заключение о том, что американский лидер здоров и в состоянии успешно выполнять свои обязанности.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден решил пройти регулярный медицинский осмотр в медцентре им. Уолтера Рида в штате Мэриленд, сообщили в Белом доме.

    Отчет о состоянии здоровья американского лидера будет опубликован позже.

    Газета ВЗГЛЯД писала о различных сообщениях по поводу здоровья Байдена. Президент несколько раз попадал в странные ситуации. Летом 2022 года он упал с велосипеда, а уже осенью после выступления не смог найти собственное место на сцене.

    Коментарии (12)
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