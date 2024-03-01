В Киеве из-за весенних вод зафиксировали затопление поймы Днепра

Tекст: Алексей Дегтярев

Из-за роста сбросов воды из Киевского водохранилища после начала половодья в черте города Киева повысился уровень воды, рост составил около 6 см в сутки, сообщил Попко, передает ТАСС.

Аварийных подтоплений не зарегистрировано, сохраняется первый уровень опасности гидрологических явлений (желтый). При этом вода продолжает приходить.

В скором времени, согласно данным Укргидрометцентра, в столице возможны резкие колебания уровней воды.