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    Путин хочет сделать налоги более справедливыми
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    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ
    Париж: Французы не будут умирать за Украину
    ВС России отразили девять контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины
    В Армении начали обсуждать вывод российских пограничников из Звартноца
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    4 комментария
    1 марта 2024, 12:15 • Новости дня

    В Киеве из-за весенних вод зафиксировали затопление поймы Днепра

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Днепре поднялся уровень воды, в черте украинской столицы началось затопление поймы реки, заявил руководитель киевской военной администрации Сергей Попко.

    Из-за роста сбросов воды из Киевского водохранилища после начала половодья в черте города Киева повысился уровень воды, рост составил около 6 см в сутки, сообщил Попко, передает ТАСС.

    Аварийных подтоплений не зарегистрировано, сохраняется первый уровень опасности гидрологических явлений (желтый). При этом вода продолжает приходить.

    В скором времени, согласно данным Укргидрометцентра, в столице возможны резкие колебания уровней воды.

    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

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    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    29 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных

    Sky News: Британский военный персонал на Украине обучает ВСУ

    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных
    @ REUTERS/Kai Pfaffenbach

    Tекст: Вера Басилая

    Небольшое число британских военных находится на Украине для обеспечения защиты дипперсонала и проведения обучения ВСУ, заявил представитель премьер-министра страны Риши Сунака, передает канал Sky News.

    Представитель Сунака заявил, что не ознакомился с тезисами президента России Владимира Путина из послания Федеральному собранию об опасных действиях Запада, грозящих применением ядерного оружия. По его словам, Британия продолжит полностью поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    Ранее представитель британского премьера заявил, что широкомасштабного размещения войск на территории Украины не планируется. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке военных стран НАТО на Украину являются взвешенными и продуманными.

    Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию напомнил западным лидерам судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. «Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Они должны, понимать, что у нас тоже есть оружие ... которое может поражать цели на их территории», – подчеркнул глава государства.

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    29 февраля 2024, 22:56 • Новости дня
    Шольц заявил о способности Taurus поразить цели в Москве

    Шольц объяснил отказ Германии передавать Украине ракеты Taurus их способностью поразить цели в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве», заявил канцлер Германии Олаф Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине.

    Шольц подчеркнул, что для контроля над применением ракет Taurus Германии пришлось бы направить на Украину своих военных, а это исключено. Шольц, «выражаясь со всей дипломатической абстрактностью», подчеркнул, что «другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», передает РИА «Новости».

    Как сообщали СМИ, Шольц заявил, что ВСУ наводят ракеты Storm Shadow на российские цели с помощью британских военнослужащих на Украине.

    В ответ канцлер подвергся жесткой критике со стороны британских политиков и был обвинен в злоупотреблении разведданными, передает ТАСС.

    Напомним, Шольц заверил, что Германия не допустит эскалации конфликта, то есть войны между Россией и НАТО. Он добавил, что на украинской земле не будет ни немецких военных, ни солдат НАТО.

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    29 февраля 2024, 23:58 • Новости дня
    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ Бортников заявил о множестве баз ЦРУ на Украине

    Глава ФСБ оценил число баз ЦРУ на Украине
    @ Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На украинской территории находится много баз ЦРУ, заявил глава ФСБ Александр Бортников, добавив, что противник в лице американцев, англичан и французов активно действует на Украине.

    На вопрос о том, сколько баз ЦРУ на Украине, Бортников ответил: «Много». По его словам, «они давно зашли туда». Как пояснил Бортников, ЦРУ «использует свой ресурс», чтобы американские сотрудники или спецслужбы Украины выполняли «грязную работу». На вопрос о том, если ли у России возможность «дотянуться» до украинских баз ЦРУ, глава ФСБ заявил, что «работа ведется», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Напомним, американские СМИ сообщили, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине вдоль российской границы 12 секретных баз. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что баз ЦРУ на Украине гораздо больше.

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    1 марта 2024, 08:16 • Новости дня
    Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

    Пушков: допустивший войну России с НАТО Остин не до конца понимает свои слова

    Tекст: Ольга Никитина

    На Западе начинают задумываться о возможных последствиях военного конфликта с Россией из-за Украины, однако это не относится к ряду ведущих политиков из Европы и США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале отметил, что Украина «на деле не важна для безопасности Запада». Он прокомментировал статью в Der Spiegel под заголовком «Действительно ли это наш конфликт?», автор которой призвал честно ответить на этот вопрос и перестать себя обманывать. «Украина этого тоже не заслуживает», – отвечает сам автор.

    В этой связи Пушков отметил, что на Западе стали задумываться о том, какими могут быть последствия конфликта с Россией из-за Украины. Однако этого не делает президент Франции Эммануэль Макрон, который якобы выступает с «выверенными и продуманными» заявлениями, ни «агрессивные британские министры», которые с бешеной скоростью сменяют друг друга, ни шеф Пентагона Ллойд Остин, который допускает войну между Россией и НАТО.

    «Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят», – заключил Пушков.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

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    1 марта 2024, 10:05 • Новости дня
    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине

    Politico: Слова Макрона об отправке военных на Украину лишь навредили Киеву

    На Западе объяснили, как Макрон навредил Украине
    @ Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного, пишут СМИ.

    Высказывания Макрона, которые, как предполагал французский лидер, станут «твердым предупреждением Кремлю», «потерпели грандиозную неудачу» и только «усугубили ситуацию», пишет газета Politico. Автор статьи отмечает, что его высказывания привели к противоположному результату, передает РИА «Новости».

    Слова французского лидера, говорится в публикации, только вскрыли раскол среди союзников Киева по вопросу продолжения помощи Украине.

    В западных странах и так стали меньше верить в якобы возможную победу Киева, а после слов об отправке на Украину солдат поддержка ВСУ может оказаться подорвана еще сильнее. Особенно после предупреждения президента Владимира Путина о том, что прямое вмешательство в украинский конфликт может привести к ядерной войне, говорится в публикации.

    В результате Украина оказывается в тяжелом положении. Без живой силы и боеприпасов ВСУ не смогут провести серьезную контратаку в этом году, заключил автор.

    Ранее Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. В Кремле такие высказывания назвали опасными, предупредив, что обсуждение таких тем может привести к непоправимым последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что своим заявлением Макрон опозорился на весь мир.

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    29 февраля 2024, 18:05 • Новости дня
    ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Рогов: ВС России отбили три украинские атаки в Работино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы отразили три атаки Вооруженных сил Украины в селе Работино на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По словам Рогова, бойцы ВС России закрепились в южной части населенного пункта, а украинские войска удерживают северную, передает РИА «Новости».

    «Бои за село продолжаются. Отбиты три крупные атаки противника», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что российские военные закрепились на опорных пунктах в поселке Работино.

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    1 марта 2024, 11:21 • Новости дня
    Франция отказалась отправлять войска на Украину

    Министр Сежурне: Франция не будет отправлять войска на Украину

    Франция отказалась отправлять войска на Украину
    @ Marine Gonard/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

    «Французы не будут умирать за Украину», – приводит его слова ТАСС.

    СМИ писали ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного.

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    1 марта 2024, 09:03 • Новости дня
    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине

    Focus: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

    В Германии объяснили нежелание Шольца передавать ракеты Taurus Украине
    @ Grant Hubbs/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Настоящая проблема, из-за которой канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине немецкие ракеты Taurus, заключается в отсутствии у него доверия к киевскому режиму, пишут немецкие СМИ.

    Эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье для издания Focus отметил, что украинцы, как опасается Шольц, будут использовать Taurus таким образом, который федеральному канцлеру не понравится, передает РИА «Новости».

    Шольц, объясняя отказ Берлина передавать Taurus Украине, заявил, что если «неверно применить» ракету Taurus с дальнобойностью 500 км, она «может поразить цель где-нибудь в Москве».

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    1 марта 2024, 05:56 • Новости дня
    Артисты Львовской оперы не вернулись на Украину после гастролей

    После гастролей в Финляндии несколько артистов Львовской оперы не вернулись на Украину

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько артистов Львовского оперного театра после гастролей в Эстонии и Финляндии не вернулись на Украину, проводится служебное расследование, сообщили украинские СМИ.

    На Украину не вернулись ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Рома и артист Богдан Ключник, передает ТАСС.

    Сообщается, что за границей артисты выступали с 8 по 22 февраля со спектаклем «Дон Кихот», который сейчас должны показывать во Львове. Ни указанные артисты, ни театр не давали комментариев относительно сообщений СМИ.

    Напомним, украинский журналист Алексей Печий сбежал с Украины, используя пропуск на саммит Евросоюза. Кроме того, 10 добровольцев воспользовались разрешением на выезд из страны за гумпомощью и сбежали с Украины.

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    1 марта 2024, 06:47 • Новости дня
    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины

    Туск пригрозил закрыть границу Польши для товаров с Украины при отказе ЕС и Киева выполнить требования Варшавы

    Польша назвала условие закрытия границы для товаров с Украины
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если Евросоюз и Киев не выполнят требования Варшавы об ограничении ввоза украинской сельхозпродукции, Польша рассмотрит вариант с закрытием границы с Украиной для украинских товаров, заявил глава польского правительства Дональд Туск.

    По итогам переговоров с лидерами протестующих фермеров Туск сказал, что возможность такого шага необходимо «принимать во внимание». Он признал, что подобные меры окажутся болезненными и для польских производителей из-за ожидаемого зеркального ответа Украины, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что блокада пунктов пропуска на границе с Польшей привела к потере бюджетом Украины более 523 млн долларов (20 млрд гривен), из них 209 млн (8 млрд) – в феврале. Депутат признал, что компенсировать эти потери за счет западной финансовой помощи не получится.

    Напомним, вскоре после начала СВО еврочиновники пошли на беспрецедентный шаг, полностью сняв ограничения для украинского аграрного экспорта. Однако уже в конце 2022 года польские, а за ними и остальные фермеры из граничащих с Украиной стран начали требовать от еврочиновников и национальных правительств ограничить потоки украинского продовольствия.

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    29 февраля 2024, 21:01 • Новости дня
    В Румынии признали участие своих наемников в боевых действиях на Украине

    Радио Румынии: Добровольцы из Румынии воюют на Украине против ВС России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Румыны в качестве добровольцев воюют в составе ВСУ против ВС России, сообщило Радио Румынии.

    В сообщении говорится, что кроме добровольцев, которые помогают ВСУ в тылу, есть румыны, которые воюют против россиян на фронте, передает ТАСС.

    «Это граждане Румынии и Республики Молдова, которые заявляют, что вступили в украинскую армию, чтобы держать Россию как можно дальше от румынских границ», – говорится в сообщении.

    Добровольцев набирают в группе в социальной сети, она сформирована из носителей румынского языка на Украине. По словам оперативного командира группы, который называет себя Джетотак, добровольцы получают от нескольких сотен до 3 тыс. евро. Основное финансирование обеспечивает украинское государство.

    Напомним, в январе высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове.

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    1 марта 2024, 00:28 • Новости дня
    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    Bloomberg сообщило о попытках Байдена заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню

    США захотели заставить G7 выработать стратегию по российским активам к июню
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден добивается, чтобы G7 выработала стратегию по использованию замороженных российских активов к июньскому саммиту, сообщили источники.

    Байден хочет, чтобы российские активы использовались для финансирования бюджетных нужд и восстановления Украины, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    В свою очередь, министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что председательству его страны в G7 «предстоит тяжелая и сложная техническая работа по созданию прочной правовой основы для использования российских финансовых активов в качестве компенсации Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Nova.

    Министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что лидеры стран G7 велели «изучить на техническом уровне, что возможно с юридической и финансовой точки зрения».

    Bloomberg сообщает, что наибольшую осторожность по вопросу конфискации активов выражают Германия, Франция и Европейский центральный банк, которые опасаются как ответных мер Москвы в отношении европейских активов, так и влияния конфискации на финансовую стабильность и статус евро.

    Напомним, G7 хочет принудить Россию компенсировать убытки Украине из замороженных активов. Однако, как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, у G7 пока нет стратегии по конфискации активов.

    Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что любые действия западных стран с замороженными российскими активами получат симметричный ответ.

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    1 марта 2024, 06:57 • Новости дня
    Россия выразила готовность передать Киеву тела украинских жертв крушения Ил-76

    Москалькова сообщила о готовности передать Киеву тела находившихся в сбитом ВСУ Ил-76 украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Москва готова передать Киеву тела украинцев, которые погибли в результате крушения в Белгородской области самолета Ил-76, сбитого вооруженными силами Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Отвечая на вопрос о том, обращалась ли Украина по вопросу передачи тел, Москалькова подтвердила, что «такой разговор был – готова ли российская сторона отдать тела», передает РИА «Новости».

    Она сообщила, что Москва «готова, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется». Как пояснила Москалькова, тела «могут быть переданы» в соответствии с существующими процедурами.

    По ее словам, у России есть все ДНК, необходимые для идентификации личностей, погибших при крушении военного самолета.

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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