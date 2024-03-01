Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
В Киеве из-за весенних вод зафиксировали затопление поймы Днепра
В Днепре поднялся уровень воды, в черте украинской столицы началось затопление поймы реки, заявил руководитель киевской военной администрации Сергей Попко.
Из-за роста сбросов воды из Киевского водохранилища после начала половодья в черте города Киева повысился уровень воды, рост составил около 6 см в сутки, сообщил Попко, передает ТАСС.
Аварийных подтоплений не зарегистрировано, сохраняется первый уровень опасности гидрологических явлений (желтый). При этом вода продолжает приходить.
В скором времени, согласно данным Укргидрометцентра, в столице возможны резкие колебания уровней воды.