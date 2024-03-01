Опрос: Путину доверяют 82% россиян

Путин: Поддержка семей с детьми – наш выбор

Tекст: Валерия Городецкая

«Ценности любви, взаимной поддержки и доверия передаются в семье из поколения в поколение, так же как культура, традиции, история, нравственные устои. И, конечно, главное предназначение семьи – рождение детей, продолжение рода, воспитание детей, а значит, и продолжение всего нашего многонационального народа. Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяет большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», – сказал глава государства.

Путин отметил, что сейчас Россия и другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. Президент заверил, что российские власти примут дополнительные меры для улучшения демографической ситуации в стране.

«В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что большая многодетная семья должна стать нормой в России.

По данным главы государства с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8%. Показатель он назвал хорошим.

Также Путин напомнил, что был подписан указ, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи, о чем люди и просили. «Его положения надо наполнить конкретными решениями на федеральном и региональном уровне и идти, безусловно, от запросов людей», – сказал президент.

По его словам, в семьях, где растет много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. «Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребенка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребенка», – сказал он.

«Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своем бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тыс. рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – пояснил Путин.

Ранее Путин объявил о запуске национального проекта «Семья».