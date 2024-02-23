Опрос: Большинство россиян хорошо оценивают работу Путина

Путин назвал участников СВО подлинными народными героями

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества и назвал участников СВО подлинными народными героями

Tекст: Антон Антонов

Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, поздравил «ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу». Он отметил, что День защитника Отечества является «одним из самых почитаемых в России» и «давно стал народным».

Президент подчеркнул, что Россия гордится своими армией и флотом, их «верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов», а «защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью».

«В эти праздничные дни мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, сокрушивших нацизм, достаём их боевые ордена и медали, фотографии и письма фронтовиков, говорим сердечное спасибо, нежно обнимаем наших дорогих ветеранов. Мы всегда будем помнить, что именно советский народ отстоял свободу нашей страны, всей Европы и всего мира», – заявил он.

Путин подчеркнул, что российские военные «достойно продолжают славные воинские традиции». Он указал, что «на переднем крае сегодня – участники специальной военной операции», которые защищают Россию.

Участников СВО Путин назвал «подлинными народными героями». «Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи», – заявил президент, выразив военным благодарность за «самоотверженное служение Отечеству».

Путин отметил, что России, учитывая «тревожные вызовы и риски», необходимо укреплять Вооруженные силы, которые могут гарантировать ее безопасность и суверенное развитие. Он сообщил, что доля современного вооружения и техники в стратегических ядерных силах составляет 95%, в их морской составляющей – почти 100%. Россия приступила к серийному выпуску гиперзвуковых ракет «Циркон», заканчиваются испытания других ударных комплексов, в состав ВМФ введены новые стратегические подводные лодки, войскам переданы четыре ракетоносца Ту-160М.

«В силах общего назначения будем также стремиться к самым высоким показателям оснащенности современным оружием и техникой», – сказал Путин, подчеркнув, что работа проводится «системно и последовательно». Он указал, что «кратно увеличен выпуск и поставки в войска наиболее востребованного вооружения». В частности, речь идет о высокоточных средствах поражения, БПЛА, танках, бронемашинах, артиллерии, а также о системах ПВО, контрбатарейной борьбы, средствах связи и разведки. «На очереди – разработка и серийный выпуск перспективных образцов, внедрение технологий искусственного интеллекта в военной сфере», – сказал президент.

В числе первоочередных задач Путин назвал повышение боевой выучки и слаженности частей и соединений, а также подготовку командиров. Он подчеркнул, что в данном вопросе прочной опорой становятся «сержанты, офицеры, которые проявили себя в бою, героически сражались» и «ведут за собой солдат». По словам Путина, «за ними будущее нашей армии и флота».

«Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждет, кто является для вас надежной опорой в жизни и на службе», – сказал президент.

В четверг президент России Владимир Путин совершил полет на стратегическом модернизированном ракетоносце Ту-160М, борт носит имя «Илья Муромец». Самолет взлетел с полосы Казанского авиазавода имени Горбунова.