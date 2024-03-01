  • Новость часаЯпония расширила санкции против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин показал возможности суверенитета
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    Демограф назвал российские регионы, где будут дополнительно стимулировать рождаемость
    Захарова ответила на слова Остина о конфликте НАТО и России из-за Украины
    Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск НАТО на Украину
    В Лондоне признали присутствие на Украине британских военных
    В России ввели запрет на экспорт бензина
    В Госдуме призвали предоставить возможность пересдачи ЕГЭ уже в этом году
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Искусственный интеллект созрел для захвата нашей реальности

    Уже завтра 95% людей будут ощущать себя в мире, созданном ИИ (музыка, кино, новости, книги), вполне комфортно. Если добавить сюда виртуальные очки для мультивселенной Цукерберга, то – здравствуй, матрица!

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вернет ли русская литература былое значение

    Часто говорят, что в советское время общество было литературоцентричным. Это не вполне точно. Советское общество (прежде всего его образованная часть) было смыслоцентричным. Люди были увлечены поиском смысла и в писателе видели создателя смыслов, а не массовика-затейника.

    6 комментариев
    1 марта 2024, 07:23 • Новости дня

    Рубль начал торги разнонаправленно

    Курс рубля на Московской бирже вырос к доллару, но снизился к евро

    Tекст: Антон Антонов

    В начале торгов курс рубля растет относительно доллара, но снижается к евро и слабо изменяется к юаню, следует из данных Московской биржи.

    Курс доллара расчетами «завтра» опустился до 91,09 рубля (минус 6 копеек). Курс евро вырос до 98,64 рубля (плюс 3 копейки). Курс юаня прибавил 1 копейку, поднявшись до 12,6 рубля, передает РИА «Новости».


    29 февраля 2024, 17:27 • Новости дня
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    ЕС обратился к Молдавии и «отколовшейся территории»
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС призывает Приднестровье и Молдавию к конструктивному диалогу, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

    Он отметил, что ЕС внимательно следит «за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся территории Приднестровья». Также, по его словам, ЕС верит, что стабильность в этом регионе в первую очередь в интересах населения обеих сторон, передает Lenta.ru.

    В среду депутаты Приднестровья приняли резолюцию об обращении за помощью к России из-за экономической блокады со стороны Молдавии. В Госдуме сообщили, что обращение будет рассмотрено по существу, как только оно поступит в нижнюю палату парламента.

    Коментарии (22)
    29 февраля 2024, 20:44 • Новости дня
    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией

    Шеф Пентагона Остин допустил военное столкновение НАТО и России при поражении Украины

    Глава Пентагона: Если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в Палате представителей США.

    Он отметил, что «если Украина падет, то НАТО вступит в борьбу с Россией». По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом, пишут «Известия».

    Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия обладает всеми необходимыми средствами, чтобы дать отпор любому противнику, который посягнет на территорию страны. Он также добавил, что российское вооружение необходимо для того, чтобы показать Западу, что с Россией лучше не связываться.

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позже он назвал свое заявление взвешенным и продуманным.

    Коментарии (49)
    29 февраля 2024, 10:04 • Новости дня
    Сторонники Навального атаковали Венедиктова

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова после критики их версии об обмене

    Сторонники Навального атаковали Венедиктова
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) подвергся резкой критике своих сторонников после того, как опроверг слухи о том, что Алексея Навального якобы собирались обменять на осужденного в Германии россиянина Вадима Красикова.

    «Это не так», «Неправда», – написал Венедиктов на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), комментируя публикации различных источников о том, что якобы готовился обмен Навального.

    «Какая же вы мразь, Алексей Алексеевич», – написал под постом бывший соратник Навального Руслан Шаведдинов (признан в РФ иноагентом).

    В свою очередь экс-пресс-секретарь Навального Анна Ведута в ответ Венедиктову заявила, что он «боится правды», поскольку он «сбитый летчик», у которого «не осталось ничего: репутации, источников и инсайдов». «Вы жалкий, использованный режимом мелкий человечек, пустышка. Вы смешны, вы отвратительны, вас не воспринимают всерьез, с вами не считаются», – написала она.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о якобы шедших переговорах об обмене Навального на Красикова. «Мне об этом ничего не известно, никакой информацией на этот счет я не располагаю», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля также отказался говорить об участии бизнесмена Романа Абрамовича в таких переговорах. «Это не наш вопрос», – пояснил пресс-секретарь президента, посоветовав обращаться к представителям Абрамовича.

    Напомним, Высший суд Берлина в декабре 2023 года приговорил Вадима Красикова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. Дело рассматривалось с октября 2020 года в условиях повышенных мер безопасности. Убийство в парке Малый Тиргартен в округе Альт-Моабит было совершено 23 августа 2019 года.

    По версии обвинения, Красиков подъехал к жертве на велосипеде и сделал два выстрела. Осужденный называл себя Вадимом Андреевичем Соколовым и ранее заявил, что проходящее по делу имя – Вадим Красиков – ему неизвестно. Российская сторона неоднократно отвергала свою причастность к случившемуся.

    Коментарии (28)
    29 февраля 2024, 11:30 • Новости дня
    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу

    Владимир Рогов: Десант на Тендровскую косу должен был отвлечь украинцев от поражений на фронте

    Рогов объяснил провальную попытку ВСУ высадить десант на Тендровскую косу
    @ polozovsky

    Tекст: Илья Абрамов

    С военной точки зрения десант ВСУ на Тендровскую косу имел мало смысла. Поэтому основная цель этой акции – попытка отвлечь население Украины от поражений на фронте и выступления президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее группа диверсантов ВСУ была уничтожена при попытке высадки на Тендровскую косу.

    «Десант на Тендровскую косу широко анонсировался спецслужбами и руководством Украины. Эта высадка преследовала две цели. Во-первых, отвлечь внимание населения страны от поражений ВСУ на фронте. Все чаще звучат названия новых поселков, освобожденных Российской армией в районе Авдеевки. Успехи у нас есть и на других направлениях, например, у Орехова или Времевского выступа», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».

    «Во-вторых, офис Зеленского хотел провести громкую акцию в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. Таким образом противник намеревался перебить информационную повестку, чтобы население страны не следило за выступлением российского лидера, а радовалось «перемоге». Однако та уже традиционно обернулась «зрадой», так как десант был уничтожен», – подчеркнул он.

    «С военной точки зрения – это безумное действие. В десанте на остров Змеиный или на Кинбурнскую косу был смысл, так как эти участки суши позволяли контролировать судоходство в Черном море. То место, куда ВСУ пытались высадится накануне, такой возможности обеспечить не могло», – акцентировал собеседник.

    «Даже если бы ВСУ сумели закрепиться на Тендровской косе, снабжение группировки обернулось бы проблемой с логической точки зрения. Таким образом, для противника этот участок превратился бы во вторые Крынки, а может быть и хуже», – отмечает собеседник.

    «Однако все равно необходимо пресекать подобные попытки закрепления. Если украинская армия все-таки сумеет каким-то образом подвезти военную технику, то под угрозой ударов окажутся Крым и левобережье Днепра, чего допускать нельзя», – резюмировал Рогов.

    Ранее стало известно, что группа диверсантов ВСУ пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но были уничтожены российскими военными. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале Владимир Рогов. «Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News», – сказал пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко РИА «Новости».

    Информацию о гибели диверсантов подтвердила пресс-служба Сил специальных операций Украины. В ведомстве уточнили, что военнослужащие 73-го морского центра погибли, «обеспечивая отход основных сил группы». Число погибших не называется.

    Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил, что перемещение плавсредств противника было замечено к западу от Тендровского маяка, отряды ВСУ были обстреляны из пулеметов, минометов и ПТРК. «В результате три лодки повреждены и затонули, одну прибило к берегу, а еще одна развернулась и убыла обратно», – рассказал Рожин в своем Telegram-канале. В найденной у берега лодке были обнаружены несколько тел погибших и один раненый боец ВСУ, которого взяли в плен и допросили.

    Тендровская коса – это остров площадью 38 кв. км вблизи северо-западного побережья Черного моря в Херсонской области, на территории которого расположен заповедник. ВСУ уже пытались высадить свои силы на этой косе. Прошлая попытка, предпринятая противником в сентябре 2023 года, также закончилась неудачей.

    Такой же результат ждал украинских десантников и в Крынках. В феврале 2024 года Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что село полностью освобождено. Президент России говорил, что в Крынки ВСУ «пихают своих людей просто на истребление», и военные называют это «дорогой в один конец».

    ДРГ 73-го морского центра специальных операций ВСУ также совершали попытки десантирования на Кинбурнскую косу в Херсонской области. В результате одной из таких попыток в ноябре 2022 года были уничтожены четыре плавсредства и до 20 спецназовцев, сообщало Минобороны РФ. Тогда Михаил Онуфриенко отмечал, что значение Кинбурнской косы примерно такое же, как у острова Змеиный, – «держать там серьезные силы для ВСУ не имеет смысла, потому что противник будет уничтожен точно так же, как и на Змеином».

    Коментарии (5)
    29 февраля 2024, 17:20 • Новости дня
    Россия предоставила временное убежище словацкому геологу Завацки
    Россия предоставила временное убежище словацкому геологу Завацки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Эксперту в сфере геологии Станиславу Завацки из Словакии предоставили временное убежище в России, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Волк в своем Telegram-канале пояснила, что сотрудники миграционного подразделения помогли гражданину Словакии с оформлением необходимых документов после того, как он  подал заявление о предоставлении временного убежища на территории РФ. По ее словам, сегодня Завацки получил соответствующее свидетельство, и в будущем он выразил желание стать гражданином России, передает «Интерфакс».

    Она пояснила, что Завацки является признанным экспертом в сфере геологии: он получил два высших образования в России и защитил кандидатскую диссертацию. Волк отметила, что мужчина активно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику российского руководства. «Как результат – интерес к нему со стороны словацких спецслужб», – сообщила представитель МВД.

    Ранее в МВД заявили, что гражданки Британии, работающие в сфере балетного искусства, получили временное убежище в России.

    Коментарии (7)
    29 февраля 2024, 16:48 • Новости дня
    Объявлены планы восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

    Ростех объявил о планах восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50

    Объявлены планы восстановить выпуск самолетов ДРЛО А-50
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нуждаются в самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50, поэтому Ростех намерен возобновить их выпуск в прежнем объеме, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

    «Конечно, этот самолет нужен. Конечно, будем его делать. Он не только нашей армии нужен, но он и на экспорт идет очень хорошо», – сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Ростех передал ВКС модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Он предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.

    Коментарии (30)
    29 февраля 2024, 18:38 • Новости дня
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии

    Bloomberg: Украина опасается прорыва российской армии к лету

    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим опасается, что украинская армия не сможет к лету сдержать российских военных, если Запад не нарастит поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

    Украинская сторона все более «мрачно» оценивает ситуацию на поле боя, так как ВСУ пытаются сдержать наступление ВС России при ограниченном расходе боеприпасов, сообщили собеседники Bloomberg, передает ТАСС.

    Вместе с тем Киев беспокоит то, что продвижение российских сил может получить новый импульс к лету из-за отсутствия снарядов у украинской армии.

    Ранее издание National Interest сообщало, что украинская армия в ходе боев потеряла свыше 68 единиц БМП Bradley, это треть от общего количества этих машин.

    Коментарии (12)
    29 февраля 2024, 16:02 • Новости дня
    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне

    Бывший премьер Франции Вальс не исключил возможность третьей мировой войны

    Экс-премьер Франции объяснил необходимость подготовки к третьей мировой войне
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Возможное начало третьей мировой войны нельзя исключать, нужно быть готовыми к подобному развитию событий, заявил бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс в эфире радиостанции Europe 1.

    По его словам, нужно говорить правду французам, третья мировая война не является чем-то невозможным, нужно к ней готовиться, передает ТАСС.

    По словам Вальса, победа России в украинском конфликте будет равнозначна «стратегическому, военному, политическому и моральному поражению Европы и Запада».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (35)
    29 февраля 2024, 19:02 • Новости дня
    Лолита уехала из России

    Лолита уехала в Болгарию после отмены ее тура в России

    Лолита уехала из России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Лолита Милявская после отмены ее концертов и юбилейного тура в России из-за участия в скандальной вечеринке блогера Насти Ивлеевой уехала в Болгарию, где у нее есть небольшой дом.

    Лолита рассказала, что ее жизнь теперь не отличается от быта обычных пенсионеров. Она рубит дрова, обрезает ели, занимается огородом. После отмены юбилейного тура певица решила полностью изменить свою жизнь, пишет «Комсомольская правда».

    По словам певицы, ей пришлось поменять билеты на самолет в Россию и задержаться в Болгарии из-за того, что ее собака получила серьезные травмы в драке с другим псом. Лолита обратилась к ветеринару. Она объяснила подписчикам, что должна убедиться, что с питомцем все будет в порядке.

    Ранее Лолита рассказала в своем Telegram-канале, что размер ее пенсии составляет 23,8 тыс. рублей 55 копеек. До этого сообщалось, что Лолита решила восстановить храм в одном из новых регионов.

    Напомним, концерты певицы отменили в четырех городах России. Лолита стала участницей скандала из-за присутствия на вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор».

    Коментарии (27)
    29 февраля 2024, 21:10 • Новости дня
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    Захарова ответила на слова шефа Пентагона о конфликте НАТО и России из-за Украины
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безумными слова шефа Пентагона Ллойда Остина о том, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО.

    В своем Telegram-канале она задалась вопросом, что стоит за словами Остина: прямая угроза России или попытка придумать отговорку для президента Украины Владимира Зеленского.

    Захарова пришла к выводу, что оба варианта безумны. При этом она отметила, что теперь все видят, что агрессор – это Вашингтон.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. По его словам, успехи российских военных на фронте вызывают тревогу. Остин подчеркнул, что в случае поражения Украины Россия «не остановится» на достигнутом.

    Коментарии (22)
    29 февраля 2024, 08:23 • Новости дня
    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО

    В Германии опубликовали четырехэтапный «план нападения» России на НАТО
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз, пишут немецкие СМИ.

    По информации таблоида Bild, первой фазой в документе названа «кампания массовой дезинформации» через средства массовой информации и социальные сети, призванная «дестабилизировать» общество в западных странах.

    На второй фазе, согласно плану, ожидаются военные маневры на границах НАТО, при этом будет усилен шпионаж, передает Ura.ru.

    «Вторжение войск» прописано как третья фаза, а четвертая предусматривает бои «на суше, в воде, воздухе и космическом пространстве».

    Россия не раз подчеркивала, что Россия не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

    Коментарии (27)
    29 февраля 2024, 19:30 • Новости дня
    Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск НАТО на Украину
    Макрон назвал взвешенными свои слова об отправке войск НАТО на Украину
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его слова о возможной отправке военных стран НАТО на Украину являются взвешенными и продуманными.

    Как указал Макрон, это достаточно серьезные темы. Он подчеркнул, что каждое его слово на эту тему было взвешенным, продуманным и выверенным. По его словам, он «продумал» свое заявление. Однако французский лидер не стал давать «геополитические» комментарии о последствиях такого рода высказываний, передает Газета.Ru.

    Ранее Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину. Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (35)
    29 февраля 2024, 12:35 • Новости дня
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    Путин рассказал о боевом применении гиперзвуковых ракет «Циркон»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию рассказал о боевом применении новейших ракетных комплексов.

    По его словам, Боевые возможности ВС России увеличились многократно, а наши части прочно владеют инициативой, по целому ряду оперативных направлений уверенно наступают, освобождают все новые территории, передает официальный сайт Кремля.

    «В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. То, что мы планировали в сфере вооружений, о чём я говорил в Послании 2018 года, – все сделано, или завершается эта работа», – сказал Путин.

    Президент отметил, что гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции.

    «Также в бою уже применялся и ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в Послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон», – сказал Путин.

    По его словам, эти системы подтвердили свои уникальные характеристики.

    «В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат». Мы скоро продемонстрируем их в районах базирования на боевом дежурстве» – добавил президент России.

    Он отметил также, что работа над целым рядом других перспективных систем вооружений продолжается, и о новых достижениях наших ученых и оружейников скоро узнают все.

    Коментарии (8)
    29 февраля 2024, 11:50 • Новости дня
    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России

    Германский политолог Рар: Провалы Украины на фронте вынуждают немецкие СМИ выдавать новые «планы нападения» России

    Немецкий эксперт указал на причины обсуждения в Германии «планов нападения» России
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Реальное положение дел в конфликте на Украине полностью опровергает то, о чем писали немецкие СМИ последние полтора года. Запад не может признать преимущество Москвы. Поэтому в прессе появляются «планы нападения» России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Александр Рар. Ранее Bild опубликовал четырехэтапный «план нападения» России на НАТО.

    «Полтора года немецкие СМИ, в том числе Bild, твердили о том, что Россия слаба, отступает на фронте и вот-вот проиграет Украине. Редакторы и журналисты в Германии весьма надменные, самодовольные, они всегда хотят стоять на правильной стороне морали», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Но то, что сейчас происходит на поле боя, полностью противоречит тому, о чем писали медиа все это время. Западные политики были не готовы к тому, чтобы каким-то образом признавать преимущество России. Ведь победа Москвы может пошатнуть основы привычной европейской архитектуры. Это прекрасно понимают. И этого боятся», – добавляет он.

    «С лозунгами в стиле «Европа в опасности – Россия не может выиграть!» европейские политики сейчас активно будут наращивать все возможные потенциалы для укрепления Украины. И уже доходит до того, что тайные планы обороны Германии в случае нападения на нее каким-то образом выходят наружу», – рассуждает спикер.

    «К сожалению, надо быть готовыми к новым виткам эскалации. Естественно, западное общество будут готовить к неминуемой конфронтации, может даже военному столкновению с Россией. Ведь ЕС и США по-прежнему самоуверенно заявляют, что они никак не могут проиграть или «идти на поводу у России», – заключил Рар

    Ранее в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. Таблоид Bild привел детали документа. По его информации, первая фаза включает в себя массовую кампанию по дезинформации. Целью станет разделение общества, его дестабилизация и подрыв доверия к либеральной демократии. Ожидаются кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры.

    Вторая фаза, согласно плану, начнется с крупных маневров российских войск на границах альянса, НАТО ответит развертыванием сил на восточном фланге. Возможны выведение из рабочего состояния космических спутников, а также атаки на химические предприятия на территории Германии. Третья фаза, по мнению авторов, состояла бы в непосредственном нападении РФ на страны НАТО.

    Четвертая фаза представляла бы собой прорыв российских военных к немецкой территории. Бои будут происходить на суше, в море и в воздухе, описывает таблоид. Авторы считают, что РФ якобы может применить ядерный электромагнитный импульс, который будет задействован на высоте 50 км и выведет из строя все электронные устройства.

    Примечательно, что в январе Bild также публиковал план бундесвера по подготовке к конфликту между Россией и НАТО. Тогда прогнозировалось, что боевые действия могут начаться летом 2025 года. По сценарию бундесвера, в октябре 2024 года Россия перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. Уже в декабре в районе Сувалкского коридора произойдет искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами». Результатом обострения станет приказ главнокомандующего НАТО в «день икс» о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, из которых 30 тысяч – немцы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему подобная информация была предана огласке.

    Россия не раз подчеркивала, что Москва не представляет никакой опасности для государств, от которых не исходит угроза. Заявления на Западе об обратном призваны отвлечь внимание граждан от внутренних проблем, указывали в Кремле.

    Коментарии (7)
    29 февраля 2024, 20:10 • Новости дня
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    @ US Air Force/Melanie Rodgers Cox

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны США хотело бы возвращения России к переговорам по вопросам стратегической стабильности, заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) США генерал Энтони Коттон.

    Генерала спросили о ситуации вокруг переговоров с РФ по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), стратегической стабильности и контролю над ядерным вооружением. На это он ответил, что является сторонником договора, передает ТАСС.

    Он добавил, что хотел бы, чтобы Китай сделал шаг вперед и захотел провести с США переговоры по контролю над вооружениями. Также Коттон хотел бы, чтобы Россия вернулась к этим переговорам. При этом генерал назвал себя реалистом, который понимает, что «это может произойти, а может и нет».

    Ранее постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что в диалоге по продлению истекающего в 2026 году Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) должны участвовать не только Россия и США, но и Франция и Великобритания.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что диалог с Западом по вопросу контроля над вооружениями возможен только при условии, что Запад будет уважать коренные интересы безопасности России и принципиально новые геополитические реалии.

    Коментарии (15)
    Главное
    В США захотели уступок от Китая и переговоров с Россией по стратегической стабильности
    Западные СМИ озвучили прогнозы Киева по срокам прорыва российской армии
    Россия предоставила временное убежище словацкому геологу Завацки
    Доля отечественных устриц на рынке России выросла до 70%
    Суд оштрафовал главреда «Новой газеты» за дискредитацию армии
    Британцы начали разрабатывать план мероприятий на случай смерти Карла III
    Лолита уехала из России

    Россия предложила БРИКС новый способ торговли без Запада

    Страны БРИКС во главе с Россией изучают вариант создания собственной системы внешнеторговых расчетов на основе блокчейна. Этот путь может стать не только выгодным с экономической точки зрения, но и безопасным с политической. Потому что сделает страны БРИКС независимыми от воли западных политиков. Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

    Перейти в раздел

    Польские фермеры показали истинное значение Украины для Евросоюза

    Полное прекращение товарооборота с Украиной обсуждается Польшей, признал польский премьер-министр Дональд Туск. Иначе говоря, тотальное закрытие поставок украинских товаров и в Польшу, и через Польшу в Евросоюз. Как устроены сейчас эти поставки, насколько они критичны для Украины и почему перед нами по сути отказ Европы от неограниченной поддержки киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............