То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
Песков не стал раскрывать «внутреннюю кухню» решений по «Яндексу»
Пескова спросили, как встречи Путина с Кудриным повлияли на судьбу «Яндекса»
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал напрямую отвечать на вопрос о том, что встреча главы государства Владимира Путина с Алексеем Кудриным в 2022 году была определяющей для решения по разделу «Яндекса».
Представитель Кремля отметил, что про «внутреннюю кухню» никогда не рассказывают. Он лишь подтвердил, что встречи Путина и Кудрина действительно состоялись, передает ТАСС.
Напомним, в понедельник «Яндекс» сообщил, что Yandex N.V. заключила сделку по продаже основного бизнеса за 475 млрд рублей консорциуму частных инвесторов, новой головной компанией «Яндекса» станет МКАО «Яндекс», основным владельцем которой будет закрытый паевой инвестфонд «Консорциум.Первый» во главе с менеджментом российской компании.