То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.0 комментариев
В МИД пообещали ответ на 13-й пакет санкций Евросоюза
Замглавы МИД Грушко: Россия ответит на новый пакет санкций ЕС
Россия ответит на санкции Евросоюза в случае принятия 13-го пакета рестрикций, а также примет решения по минимизации его воздействия, а также ответные меры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
Он отметил, что новый пакет санкций будет внимательно изучен. Будут приняты решения для минимизации воздействия ограничений, а также ответные меры, которые Москва сочтет необходимыми, передает ТАСС.
Ранее издание Politico сообщило, что новый пакет санкций ЕС против России будет носить «символический» характер из-за жестких временных рамок на его утверждение.