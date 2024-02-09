Эксперт рассказал об устойчивом развитии российских ИТ-технологий

Эксперты обсудили устойчивое развитие российских ИТ-технологий

Tекст: Александра Юдина

Ключевым вопросом, который обсудили участники программы, стало преодоление сложных вызовов перед отраслью. Эксперт рассказала, что наибольшие возможности открылись компаниям, которые занимались продуктовой разработкой и информационной безопасностью.

Наиболее вероятный тренд в отрасли на будущее – поддержание цифрового суверенитета, а драйверами развития станут обеспечение информационной безопасности, создание прикладного программного обеспечения и минимизация разницы между российским и международным рынком ИТ-продуктов.

После ухода западных вендоров заказчики остались искушенными, и большинство новых отечественных продуктов смогли сохранить высокий уровень. Всего в реестр российского ПО внесено около 20 тыс. продуктов, при этом в 2022 году количество разработчиков в этом реестре выросло на 42%.

«Сейчас с уверенностью можно сказать, что шоковый период в ИТ-отрасли мы преодолели. Были различные вызовы, но сегодня мы наблюдаем устойчивое развитие», – отметила Ашрапова.

Следующей важной темой стало влияние цифровизации на достижение национальных целей. Ашрапова пояснила, что цифровизация является одним из пяти ключевых направлений развития экономики до 2030 года.

При этом на сегодняшний день индекс цифровой зрелости превышает 74%. В 2023 году все социально значимые услуги были переведены в онлайн.

По мнению эксперта, следующий тренд заключается в формировании экономики данных, которая будет в основном базироваться на искусственном интеллекте. Ашрапова привела данные, озвученные заместителем председателя правительства Дмитрием Чернышенко, согласно которым благодаря нацпроекту выручка ТОП-100 ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, до 5,3 трлн рублей, а ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счет технологий искусственного интеллекта.

По ее словам, до 2030 года будет поддержано не менее 1 тыс. ИТ-стартапов и создано порядка 2 тыс. решений и продуктов, подготовлено более 850 тыс. специалистов в сфере ИТ.

В рамках выполнения государственных задач эксперт выделила роль Холдинга Т1, рассказав о реализованных проектах, например, о тестовом запуске первых беспилотников в Ненецком автономном округе, которые занимаются доставкой грузов в отдаленные части региона. Также эксперты T1 принимают участие в роли экспертов в различных рабочих группах, организованных АНО «Цифровая экономика». Кроме того, в 2022 году было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве с образовательным центром «Сириус».

В числе векторов развития отрасли Ашрапова также назвала экспорт цифровых технологий. По данным ассоциации РУССОФТ, примерно половина российских компаний-разработчиков ПО осенью 2023 г. уже являлись действующими экспортерами, а еще около 40% были заинтересованы в экспорте. Создан институт «цифровых атташе», который начал работу при торговых представительствах в иностранных государствах. Среди наиболее прорывных продуктов эксперт выделила финтехрешения, и программы контроля бизнес-процессов.

Кроме обеспечения технологического суверенитета, по мнению Ашраповой, к точкам роста относятся облачные технологии, большие данные, беспилотные авиасистемы и искусственный интеллект, который в том числе станет драйвером развития финансово-технических продуктов.

Отвечая на вопрос Дарьи Кислицыной о том, как в развитии ИТ-продуктов участвуют регионы, эксперт рассказала о том, что в рабочей группе «Цифровое государственное управление», организованной АНО «Цифровая экономика», обсуждаются региональные стратегии цифровой трансформации.

«Нейросети – это уже не будущее, а наше настоящее. По ряду исследований, мы видим, что в финансовой сфере 95% отечественных игроков используют искусственный интеллект в работе уже сегодня. Но большие языковые модели по решению генеративных задач больше используются для повышения производительности труда, нежели для того, чтобы заменить работу человека», – подчеркнула эксперт.