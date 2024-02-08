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Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Кремль: Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
Российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана, сообщили в Кремле.
В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе разговора Путин «тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту».
«Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества. Условлено о продолжении личных контактов», – говорится в заявлении.
Кроме того, Алиеву направлена поздравительная телеграмма, текст которой также опубликован на сайте Кремля. «Результаты голосования в полной мере подтверждают Ваш высокий политический авторитет, всенародную поддержку проводимого вами курса по ускоренному социально-экономическому развитию Азербайджана и укреплению его позиций на мировой арене», – говорится в послании российского лидера.
Путин подчеркнул, что Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку. «Уверен, что мы продолжим активную совместную работу по наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах, партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле упрочения стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе», – добавил глава государства.
Напомним, Алиева объявили лидером на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным экзит-полов, за него проголосовали 93,9% избирателей.
Генсек СНГ Сергей Лебедев назвал выборы президента Азербайджана конкурентными и альтернативными.