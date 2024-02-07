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    Идея разработки общего стандарта преподавания истории России и Белоруссии не нова. Для этого предстоит превратить российскую и белорусскую исторические концепции в общерусскую.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русофобия лишила творческую интеллигенцию главного козыря

    В сфере культуры идет, причем набирая силу, очень сложный процесс, который можно назвать национализацией творческого класса. Ровно так же, как ранее национализироваться пришлось чиновничеству и бизнес-истеблишменту, что связывает свою дальнейшую жизнь с Россией.

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    7 февраля 2024, 10:38 • Новости дня

    В Ижевске заявили о готовности начать выпуск модульного «Тора» для ВМС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ижевский электромеханический завод «Купол» при заинтересованности иностранных заказчиков готов с 2025 года начать выпуск модульного комплекса противовоздушной обороны «Тор-М2КМ» для вооружения кораблей, сообщил представитель завода.

    Как заявил представитель завода на выставке World Defense Show в Эр-Рияде ТАСС, при заинтересованности инозаказчиков входящий в концерн «Алмаз-Антей» «Купол» готов начать производство модульного «Тора» для вооружения кораблей и судов заказчика с 2025 года, так как на сегодня эта тема весьма актуальна.

    Ранее «Купол» решил повысить возможности «Тора» по поражению дронов.

    5 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    В Британии заявили об унижении Королевского флота

    Times: Поломка авианосца Queen Elizabeth перед учениями НАТО стала унижением для Королевского флота

    В Британии заявили об унижении Королевского флота
    @ Andrew Matthews/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сообщения о том, что крупнейший британский авианосец HMS Queen Elizabeth не сможет участвовать в учениях НАТО из-за технических неполадок, является унижением для Королевского военно-морского флота Великобритании, пишут СМИ.

    В статье The Times говорится, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, добавляет издание, авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после этого сменить американский в Красном море. Теперь неясно, сможет ли HMS Prince of Wales, который будет участвовать в маневрах альянса вместо Queen Elizabeth, взять на себя эту роль, передает RT.

    Издание отмечает также, что все это произошло на фоне повышенного внимания к численности военно-морского флота и проблемам с набором персонала.

    Накануне ВМФ Соединенного Королевства сообщили, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24.

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    7 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett

    Ростех: В зоне СВО опробуют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett

    В зоне СВО решили опробовать «убийцу» американской винтовки Barrett
    @ Георгий Султанов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 в ближайшее время поступят в зону спецоперации на Украине, сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

    Как отметили в холдинге, в данный момент винтовка проходит испытания на работоспособность в различных условиях эксплуатации, передает РИА «Новости».

    В частности, в ходе испытаний было принято решение скорректировать конструкцию с целью улучшения эргономики, в ближайшее время начнется войсковая эксплуатация МЦ-572 в зоне проведения СВО.

    Там напомнили, что в 2023 году был изготовлен и с положительным результатом испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

    Ранее российским снайперам для работы в зоне СВО передали новейшие винтовки Raptor.

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    6 февраля 2024, 12:40 • Новости дня
    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА

    Военный эксперт Артамонов: Для защиты портов Ленинградской области необходимо больше систем ПВО и РЭБ

    Военный эксперт призвал усилить защиту портов Ленинградской области от украинских БПЛА
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник делает большую ставку на БПЛА, поэтому атаки вглубь наших территорий могут участиться. На фоне этого нам необходимо еще больше усиливать защиту портов Ленинградской области. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее в морских портах Ленинградской области был введен режим повышенной готовности.

    «В условиях нехватки боеприпасов и новых стволов для артиллерии ВСУ делают ставку на применение БПЛА. И чем выше будет количество дронов у противника, тем чаще он будет пытаться наносить атаки вглубь наших территорий», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «При этом кажется маловероятным нанесение ударов с территории Украины. Теоретически это возможно, но тогда аппарату придется преодолеть нашу ПВО. Шансов, что дрон будет сбит еще на подлете, довольно много. Поэтому, скорее всего, атаки могут совершаться диверсионными группами противника с близлежащих территорий», – отмечает он.

    «На этом фоне режим повышенной готовности в Ленинградских портах – правильная и своевременная мера. В частности, маскировка может помочь уберечь здания от атак. Однако при возможном учащении ударов необходимо задуматься о дополнительных мерах защиты инфраструктуры», – подчеркивает собеседник.

    «В частности, для охраны объектов необходимо увеличить плотность ПВО. Классические зенитные средства, такие как «Панцири» или «Торы», очень хорошо уничтожают беспилотники. Кроме того, усиление обороны портов возможно за счет РЭБ, которые способны подавить БПЛА на большом расстоянии», – резюмировал Артамонов.

    Ранее в морских портах Ленинградской области ввели режим повышенной готовности, сообщила Администрация морских портов Балтийского моря. Основанием для такого шага стал «возросший уровень возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак БПЛА» вооруженных сил Украины. Министерство транспорта предписало сделать частичную светомаскировку административных зданий службы капитанов портов.

    Указанные меры коснутся также портов в Выборге, Высоцке, Приморске, они распространяются на территории и акватории портов. Отмечается, что в число морских портов Балтийского моря также входят Большой и пассажирский порты Санкт-Петербурга и Калининград, но там аналогичных мер не ввели.

    В конце января правительство Ленобласти объявило режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры. Был отдан приказ на уничтожение беспилотников в случае их обнаружения. Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале в свою очередь сообщил об усилении мобильных групп огневого подавления БПЛА дополнительными техническими средствами.

    Напомним, ранее произошел пожар на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга. Пострадавших не было. Возгорание, как сообщалось, произошло из-за внешнего воздействия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, заявил, что Минобороны и ряд других ведомств принимают все меры, чтобы не допустить новых атак.

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    5 февраля 2024, 17:59 • Новости дня
    В Минобороны назвали процент призывников с серьезными заболеваниями

    Начальник центра врачебной экспертизы МО Дацко: 25% призывников имеют серьезные болезни

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У значительной части призывников и кандидатов на контрактную воинскую службу выявляются заболевания, которые препятствуют такой службе, заявил руководитель Главного центра военно-врачебной экспертизы Минобороны России Андрей Дацко.

    Примерно в четверти случаев на этапе военно-врачебной комиссии выявляются заболевания, которые препятствуют прохождению воинской службы, сказал Дацко в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    При этом он уточнил, что речь идет как о контрактниках, так и о призывниках.

    Военная служба в России запрещена людям с плохим зрением с близорукостью более шести диоптрий, глаукомой, глухотой на оба уха, астмой, туберкулезом в активной форме, ВИЧ, тяжелыми инфекционными заболеваниями кишечника, сильным искривлением позвоночника, почечной недостаточностью, язвой желудка, врожденным пороком сердца и рядом других недугов.

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    4 февраля 2024, 15:46 • Новости дня
    «Ильюшин» пообещал выполнить в срок гособоронзаказ 2024 года на Ил-76МД-90А

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ПАО «Ил» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) выполнит в срок гособоронзаказ 2024 года на транспортники Ил-76МД-90А для Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил ТАСС управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман на выставке World Defence Show 2024.

    Отвечая на вопрос о выполнении гособоронзаказа 2024 года на Ил-76МД-90А, Бренерман заявил, что все поставленные Министерством обороны задачи ПАО «Ил» безусловно и в срок выполнит, передает ТАСС.

    Ранее гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 рассказал, что Рособоронэкспорт ведет переговоры с иностранными заказчиками в общей сложности по 40-50 военно-транспортным самолетам Ил-76МД-90А.

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    5 февраля 2024, 12:03 • Новости дня
    Головная подлодка проекта «Лада» «Санкт-Петербург» выведена из состава ВМФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» Северного флота выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована, сообщили два близких к ОПК источника.

    Как сообщил источник ТАСС, подлодку «Санкт-Петербург» вывели из состава ВМФ, она пойдет на утилизацию. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, определят по итогам тендера.

    В апреле 2023 года два источника сообщали, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр «Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию

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    4 февраля 2024, 22:58 • Новости дня
    Турция ожидает решения США по продаже F-16 к 10 февраля

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает, что к 10 февраля Конгресс США примет решение по продаже стране истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Турции Хакан Фидан ожидает к 10 февраля от Конгресса США решения по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.

    «Уверен, что по истечении двух недель, то есть к следующей субботе, процесс завершится», – приводит ТАСС слова Фидана в эфире телеканала A-haber.

    Он напомнил, что после того, как парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО, у Конгресса есть две недели после передачи документов, чтобы одобрить сделку.

    Ранее Госдеп США одобрил продажу Турции истребителей F-16 и вооружений к ним на общую сумму 23 млдр долларов.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

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    5 февраля 2024, 14:26 • Новости дня
    Винтовка Чукавина получила новый российский прицел

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

    По сообщению пресс-службы, СВЧ получила новый оптический прицел производства АО «Новосибирский приборостроительный завод» (НПЗ), представившего изделие 1П97, которое уже прошло государственные испытания, передает ТАСС.

    Там добавили, что оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток.

    Как отметил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев, прицел 1П97 введен в состав винтовки, комиссия утвердила конструкторскую документацию на него для ведения серийного производства.

    В декабре «Калашников» передал Минобороны первую серийную партию СВЧ.

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    5 февраля 2024, 08:34 • Новости дня
    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема

    Михеев: Портфель заказов «Рособоронэкспорта» достиг рекордного объема в 55 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Портфель заказов «Рособоронэкспорта» к концу прошлого года превысил 55 млрд долларов, достигнув рекордного за 23 года объема, сообщил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде.

    По его словам, в 2023 году «Рособоронэкспорт» провел 16 выставочных кампаний, в ходе которых продемонстрировал иностранным партнерам более 800 образцов современной российской военной техники, при этом портфель заказов достиг рекордного за 23 года работы компании объема и составил более 55 млрд долларов, передает ТАСС.

    Михеев отметил, что большинство партнеров «Рособоронэскпорта» считают односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы.

    Он добавил, что весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным.

    Ранее Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке.

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    4 февраля 2024, 23:12 • Новости дня
    Над Брянской областью ПВО уничтожила украинский беспилотник

    Над Брянской областью дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщает Минобороны России.

    По данным военного ведомства, нападение классифицируется как теракт, попытка его совершения киевским режимом была пресечена около 22:30 мск 4 февраля, передает ТАСС.

    Данные о повреждениях не приводятся.

    Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ повредил объекты связи в Курской области. Аварийные бригады приступят к их восстановлению как только это станет безопасно.

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    6 февраля 2024, 09:19 • Новости дня
    Над Россией расширили радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

    «Алмаз-Антей»: Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, в том числе на опасных направлениях, рассказал заместитель гендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

    По его словам, поле уже существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала СВО, и продолжает укрупняться, особенно там, где угрозы сохраняются, передает РИА «Новости».

    Савицкий добавил, что сейчас радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено на радиолокационных средствах концерна, приспособленных работать в новых условиях, которые и ранее были предназначены для обнаружения низколетящих целей.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

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    4 февраля 2024, 12:47 • Новости дня
    Мантуров и Чемезов осмотрели экспозицию России на оборонной выставке в Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Ростеха Сергей Чемезов осмотрели российскую экспозицию на Международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии, передает источник с места событий.

    Как сообщил источник ТАСС, российская делегация, которую возглавляет Мантуров, ознакомилась со стендами концерна ВКО «Алмаз-Антей», Ростеха, Рособоронэкспорта и посетили стенд совместного предприятия России и Индии по разработке сверхзвуковых ракет «Брамос».

    Свои изделия на форуме представляют более 20 предприятий ОПК России, среди них концерн «Ростех» и входящие в него «Высокоточные комплексы», Объединенная авиастроительная корпорация и «Технодинамика», «Ремдизель», ВКО «Алмаз-Антей» и «Специальный технологический центр».

    Ранее ОАК решила показать Су-75 Checkmate и МиГ-35 на выставке в Саудовской Аравии.

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    6 февраля 2024, 08:25 • Новости дня
    Рособоронэкспорт опроверг сообщения о «срыве» поставок С-400 Индии

    Tекст: Ольга Никитина

    Контракт на поставку Индии российских систем ПВО С-400 исполняется в установленные по согласованию сторон сроки, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

    Так Михеев ответил на вопрос РИА «Новости», соответствует ли действительности информация в некоторых западных СМИ о якобы срыве поставок С-400 индийской стороне.

    В ноябре ВВС Индии совместно с сухопутными силами провели ежегодные учения Poorvi Akash («Восточное небо») на северо-востоке страны, в них были задействованы российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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    6 февраля 2024, 14:04 • Новости дня
    ИЭМЗ «Купол» решил повысить возможности «Тора» по поражению дронов

    ИЭМЗ «Купол» нарастит возможности «Тора» по поражению дронов и высокоточного оружия

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в концерн ВКО «Алмаз-Антей» ижевский электромеханический завод «Купол» ведет работы по повышению боевых возможностей зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» по уничтожению дронов и высокоточного оружия, сообщил представитель завода на стенде концерна на выставке World Defense Show в столице Саудовской Аравии.

    Как сообщил источник ТАСС, ведутся работы по повышению боевых возможностей ЗРК «Тор» по уничтожению высокоточных средств поражения и БПЛА.

    Ранее завод «Купол» досрочно исполнил ГОЗ на ЗРК семейства «Тор».

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    6 февраля 2024, 12:19 • Новости дня
    Испытания мини-ракеты для «Панциря» запланировали завершить в этом году

    Испытания мини-ракеты для экспортного «Панциря» завершатся в этом году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Малогабаритная ракета для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М», предназначенная для борьбы с беспилотниками, завершит испытания в этом году, сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

    Как сообщили в пресс-службе входящего в госкорпорацию «Ростех» холдинга, для увеличения производительности «Панциря» с учетом новых угроз в виде массового применения дронов была разработана малогабаритная ракета для поражения такого типа целей. Ее испытания завершатся в 2024 году, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!» заявил, что российские ракетные комплексы «Панцирь» в высшей степени востребованы в спецоперации и нарасхват на международных рынках.

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