До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.2 комментария
Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян
Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий
Киевский режим стал чаще предпринимать попытки вербовать российских граждан для организации поджогов административных зданий и инфраструктурных объектов, сообщил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.
Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.
Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.
Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.