Секретарь Совбеза назвал новые цели вербовки Киевом россиян

Патрушев: Киевский режим все чаще вербует россиян для поджогов административных зданий

Tекст: Ольга Никитина

Патрушев уточнил, что речь идет об объектах транспортной, энергетической и промышленной инфраструктуры, передает ТАСС.

Он заявил также, что Киев в условиях безуспешности своих военных действий и сокращения помощи Запада пытается терактами в России дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, безжалостно и преднамеренно бьет по сугубо гражданским объектам, как это было при атаках на Белгород, Донецк и Лисичанск.

Патрушев выразил уверенность, что поставленные президентом России цели специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины будут выполнены. Произойдет это, по его словам, в том числе благодаря мужеству, отваге и стойкости российских воинов.

Газета ВЗГЛЯД писала, где Киев находит агентуру для совершения диверсий и терактов в России.