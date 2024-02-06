До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Президент Грузии обвинила Россию в «гибридной войне»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в парламенте в ежегодном послании стране обвинила Россию в «гибридной войне» против Грузии, а правительство «Грузинской мечты» – в якобы проведении мягкой политики по отношению к Москве, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По ее словам, элементами «гибридной войны» стали планы России создать базу ВМФ в Абхазии, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прибытие в Грузию граждан России после начала СВО и т. д.
На этом фоне, по ее словам, правительство Грузии допускает «антиевропейскую, антизападную риторику» и «смягчает политику по отношению к России», в том числе усиливая привязанность экономики Грузии к рынку России и ее деньгам.
Президент назвала все это ударом по европейскому курсу Грузии и для его спасения призвала все политические силы объединиться в создании «Хартии будущего» – проевропейского документа.
Саломе Зурабишвили сообщила, что лично возглавит мероприятия по объединению политических сил, чтобы «не допустить восстановления советского прошлого».
Получение Грузией в конце прошлого года статуса кандидата в Евросоюз она связала не с деятельностью правительства, а с тем, что курс в Европу «отстояло общество Грузии».
Также президент обвинила правительство в росте напряженности в отношениях с Украиной, в дистанцировании от западных санкций против России и в ущемлении внутренней демократии.
По ее словам, правительство «Грузинской мечты» «вернуло однопартийную советскую систему» и «способствует элитарной коррупции».
Она обвинила правительство в тотальном контроле судебной системы и в нападках на оппозицию.
Зурабишвили будет президентом Грузии до конца этого года.
Ее избрали при полной поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году.