Президент Грузии обвинила Россию в «гибридной войне»

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

По ее словам, элементами «гибридной войны» стали планы России создать базу ВМФ в Абхазии, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией, прибытие в Грузию граждан России после начала СВО и т. д.

На этом фоне, по ее словам, правительство Грузии допускает «антиевропейскую, антизападную риторику» и «смягчает политику по отношению к России», в том числе усиливая привязанность экономики Грузии к рынку России и ее деньгам.

Президент назвала все это ударом по европейскому курсу Грузии и для его спасения призвала все политические силы объединиться в создании «Хартии будущего» – проевропейского документа.

Саломе Зурабишвили сообщила, что лично возглавит мероприятия по объединению политических сил, чтобы «не допустить восстановления советского прошлого».

Получение Грузией в конце прошлого года статуса кандидата в Евросоюз она связала не с деятельностью правительства, а с тем, что курс в Европу «отстояло общество Грузии».

Также президент обвинила правительство в росте напряженности в отношениях с Украиной, в дистанцировании от западных санкций против России и в ущемлении внутренней демократии.

По ее словам, правительство «Грузинской мечты» «вернуло однопартийную советскую систему» и «способствует элитарной коррупции».

Она обвинила правительство в тотальном контроле судебной системы и в нападках на оппозицию.

Зурабишвили будет президентом Грузии до конца этого года.

Ее избрали при полной поддержке «Грузинской мечты» в 2018 году.