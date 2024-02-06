Польский спецназовец признал невозможность Украины вернуть территории

Glos24: Польский спецназовец признал силу России и невозможность Украины вернуть территории

Tекст: Елизавета Шишкова

Он считает, что надежды Киева на возвращение территорий полностью бесперспективны и лишены объективных оснований, передает РИА «Новости».

Наваль подчеркнул, что Россия слишком сильна и велика, чтобы ее можно было просто вытеснить.

Он отметил, что Киев получает от Польши сильную поддержку, но все равно у Украины гораздо меньше сил и ресурсов.

Экс-спецназовец назвал фактом проигрыш Украины, хоть это неприятно осознавать самим украинцам. По его словам, все дальнейшие действия Киева зависят только от России.

«Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия», – сказал Наваль.

Он также допускает, что Киеву придется сесть за стол переговоров, так как Украина уже находится в безвыходной ситуации.

Ранее помощники президента США Джо Байдена заявили, что без поддержки США Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель.