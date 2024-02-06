До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Польский спецназовец признал невозможность Украины вернуть территории
Glos24: Польский спецназовец признал силу России и невозможность Украины вернуть территории
Украина не сможет когда-либо вернуть утраченные территории, поскольку Россия слишком сильна, заявил военный аналитик, бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» с позывным Наваль изданию Glos24.
Он считает, что надежды Киева на возвращение территорий полностью бесперспективны и лишены объективных оснований, передает РИА «Новости».
Наваль подчеркнул, что Россия слишком сильна и велика, чтобы ее можно было просто вытеснить.
Он отметил, что Киев получает от Польши сильную поддержку, но все равно у Украины гораздо меньше сил и ресурсов.
Экс-спецназовец назвал фактом проигрыш Украины, хоть это неприятно осознавать самим украинцам. По его словам, все дальнейшие действия Киева зависят только от России.
«Украинцы могут действовать так, как им позволяет Россия», – сказал Наваль.
Он также допускает, что Киеву придется сесть за стол переговоров, так как Украина уже находится в безвыходной ситуации.
Ранее помощники президента США Джо Байдена заявили, что без поддержки США Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель.