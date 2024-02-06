До конца XIV века Великое княжество Литовское было преимущественно русским государством: русские (предки сегодняшних белорусов и украинцев) занимали 90% его территории. Литовская правящая элита стремительно русифицировалась, поскольку по уровню культурного развития русские значительно превосходили литвинов.0 комментариев
Умер один из основоположников российской школы фармакологии Кукес
Академик РАН, фармаколог Владимир Кукес умер на 90-м году жизни
Академик РАН Владимир Кукес умер в возрасте 89 лет, сообщил Сеченовский университет.
Как говорится в сообщении, скончался один из основоположников отечественной школы клинической фармакологии, профессор кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней Сеченовского университета академик РАН Владимир Григорьевич Кукес, передает РИА «Новости».
Кукес впервые в стране предложил изучение комплексных вопросов клинической фармакологии, включающее исследование фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия лекарственных средств, разработал и внедрил методы определения концентрации отечественных и зарубежных лекарственных средств в различных биологических средах организма, а также доказал необходимость проведения острого лекарственного теста для подбора эффективной и безопасной дозы препарата.