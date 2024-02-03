Спекуляция тезисом о международной природе науки используется для утверждения космополитизма и пацифизма. Обвинения в космополитизме обычно вызывают гомерический хохот у либералов, как некий анахронизм – для них космополитизм вещь сама собой разумеющаяся.26 комментариев
Россия направила в МАГАТЭ разъяснения по минным заграждениям на ЗАЭС
Постоянное представительство России при международных организациях в Вене направило Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) комментарий относительно мин вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
В письме говорится, что минное заграждение на ЗАЭС не несет угрозу персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ, передает РИА «Новости». Отмечается, что нахождение мин в буферной зоне, доступ к которой ограничен, обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов.
В письме подчеркивается, что это соответствует четвертому из «пяти тезисов» по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, которые ранее озвучивал гендиректор МАГАТЭ. В нем говорится о необходимости защиты всех структур, систем и компонентов станции от нападений и актов саботажа.
Также отмечается, что установка мин в целях защиты периметра АЭС допустима и не идет вразрез с рекомендациями МАГАТЭ.
В январе эксперты МАГАТЭ обнаружили мины по периметру ЗАЭС. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что мины вокруг ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов.