Россия направила в МАГАТЭ разъяснения по минным заграждениям на ЗАЭС

Tекст: Валерия Городецкая

В письме говорится, что минное заграждение на ЗАЭС не несет угрозу персоналу станции и находящимся на ней экспертам МАГАТЭ, передает РИА «Новости». Отмечается, что нахождение мин в буферной зоне, доступ к которой ограничен, обусловлено необходимостью сдерживать потенциальных украинских диверсантов.

В письме подчеркивается, что это соответствует четвертому из «пяти тезисов» по обеспечению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС, которые ранее озвучивал гендиректор МАГАТЭ. В нем говорится о необходимости защиты всех структур, систем и компонентов станции от нападений и актов саботажа.

Также отмечается, что установка мин в целях защиты периметра АЭС допустима и не идет вразрез с рекомендациями МАГАТЭ.

В январе эксперты МАГАТЭ обнаружили мины по периметру ЗАЭС. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что мины вокруг ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов.