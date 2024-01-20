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Ульянов: Мины по периметру ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал сообщения об обнаружении экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) мин вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая буферная зона. Персонал станции туда не заходит», – написал Ульянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Постпред подчеркнул, что эти мины представляют угрозу «только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов». Он также указал, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация ЗАЭС может самостоятельно решать, каике меры по ее защите предпринимать.
Ранее МАГАТЭ сообщило об обнаружении мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями Запорожской АЭС.