Ульянов: Мины по периметру ЗАЭС опасны только для крыс, ворон и диверсантов

Tекст: Валерия Городецкая

«Ничего чрезвычайного в наличии мин нет. Это нормальное средство защиты станции от нападений и диверсий. Мины расположены между внешним и внутренним ограждениями станции. Это закрытая буферная зона. Персонал станции туда не заходит», – написал Ульянов в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Постпред подчеркнул, что эти мины представляют угрозу «только для крыс, ворон и потенциальных диверсантов». Он также указал, что в соответствии с Конвенцией о физической защите ядерных объектов администрация ЗАЭС может самостоятельно решать, каике меры по ее защите предпринимать.

Ранее МАГАТЭ сообщило об обнаружении мин в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями Запорожской АЭС.