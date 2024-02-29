Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.3 комментария
Спутник «Метеор-М» успешно вышел на орбиту
Запущенный с космодрома Восточный спутник «Метеор-М» успешно выведен на орбиту
Запущенный с космодрома Восточный при помощи ракеты «Союз-2.1б» гидрометеорологический спутник «Метеор-М» № 2-4 успешно вышел на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат», следует из сообщения Роскосмоса.
Уточняется, что спутник добрался до нужной орбиты и отделился от разгонного блока, передает ТАСС.
Также в сообщении госкорпорации указано, что «Фрегат» продолжает выводить на целевые орбиты 18 российских и иностранных попутных малых спутников.
В четверг ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» №2-4 и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.
Спутник «Метеор-М» предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.