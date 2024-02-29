Желание прибрать к себе одну за другой территории, отпавшие от СССР, настолько вскружило голову Западу, что полностью убило реальную дипломатию, которая испокон основывалась на учете взаимных интересов. В христианской аскетике это называется ослепление страстью.0 комментариев
Усовершенствован радиолокационный комплекс для спутника «Метеор-М»
Специалисты ВНИИЭМ усовершенствовали радиолокационный комплекс для спутника «Метеор-М»
Бортовой радиолокационный комплекс на базе активной фазированной антенной решетки (АФАР), установленный на спутнике «Метеор-М» №2-3, подтвердил заложенные характеристики. Специалисты входящей в Роскосмос корпорации «ВНИИЭМ» провели модернизацию комплекса, который отправился на орбиту в составе научной аппаратуры спутника «Метеор-М» № 2-4, рассказал гендиректор ВНИИЭМ Ильдар Халилюлин.
По его словам, специалисты института вышли на новый качественный уровень по созданию радиолокационных комплексов на базе АФАР и подтвердили все заданные характеристики. Кроме того, они внесли ряд улучшений, позволяющих успешнее решать задачу получения радиолокационных изображений Северного морского пути, передает ТАСС.
Халилюлин добавил, что на спутнике установлен комплекс оборудования для замеров радиационной обстановки, изготовленный на полностью импортонезависимой компонентной базе, а в дальнейшем «Метеоры-М» планируется производить серийно, они будут запускаться для восполнения имеющейся группировки.
Напомним, в июне ракета «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутными космическими аппаратами российского и иностранного производства стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.