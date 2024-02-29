Лидер КНДР Ким Чен Ын дал начало строительству завода по программе регионального развития

Tекст: Денис Тельманов

«Не могу не проникнуться сильными чувствами при мысли, что мы поможем сделать лучше жизнь миллионов жителей городов и уездов наших регионов. С другой стороны, мне жаль, что эту работу мы начинаем только сейчас», – сказал Ким Чен Ын, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи.



Строительством завода в уезде Сончхон в провинции Пхёнан-Намдо дало начало практической реализация программы развития региональной промышленности, в рамках которой в ближайшие десять лет будут построены заводы в 20 уездах.

Цель программы – улучшить условия жизни людей за пределами столичного региона и оживить социалистическое строительство.

Руководитель народной республики отметил, что страна занимается укреплением обороноспособности, масштабным строительством жилья, в том числе в сельской местности. Поэтому проведение новой кампании по региональному развитию будет «непростой задачей», пояснил он.

Ким Чен Ын также лично передал знамя 124-му полку Корейской народной армии, который был сформирован для реализации политики по региональному развитию. На церемонии присутствовали «солдаты-строители», а также министр обороны.