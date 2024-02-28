Казаки приняли резолюцию по поддержке курса Путина

Tекст: Дарья Григоренко

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов отметил, что мы живем в переломный исторический момент, и все решения и поступки будут влиять на будущие поколения россиян. Он предложил поддержать курс Путина, говорится в Telegram-канале Всероссийского казачьего общества.

Кузнецов подчеркнул, что Путин внес огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановлении его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире.

Отмечается, что на мероприятии казаки-делегаты приняли резолюцию II Большого круга. За нее казаки-делегаты проголосовали единогласно. Этот документ определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности российского казачества на ближайшие годы.

«Принимая во внимание обращения казаков, решения кругов и сборов казачьих обществ и общественных объединений, Круг постановил: поддержать курс президента РФ Владимира Владимировича Путина», – говорится в документе.

II Большой круг российского казачества прошел в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя в Москве. В мероприятии приняли участие более 1100 казаков-делегатов от всех российских казачьих обществ, а также всех казачьих общественных организаций.