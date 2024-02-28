«Народный фронт» организовал сбор помощи военным медикам

Tекст: Ольга Иванова

С начала сбора россияне перевели на помощь военным медикам более 200 млн рублей, на которые закупается все необходимое. На линию боевого соприкосновения передают в том числе рюкзаки для врачей и санитаров, портативное медицинское оборудование, технику для эвакуации раненых и многое другое, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках сбора представители «Народного фронта» закупили и доставили на передовую военным медикам семь бронеавтомобилей для эвакуации, 16 портативных рентген-аппаратов, 12 транспортных ИВЛ, 24 квадроцикла, восемь дефибрилляторов, 11 мобильных аппаратов УЗИ, шесть портативных стоматологических установок, 158 рюкзаков для военных медиков, 39 эвакуационных тележек с электроприводом и другое необходимое оборудование.

На запросы военных медиков откликается и Кулибин-клуб «Народного фронта». Изобретатели разработали уникальный быстроходный, легкий и надежный автомобиль для эвакуации с поля боя. Новая модель багги, адаптированная для медицинских нужд, оснащена специальными креплениями для установки стандартных армейских носилок, что позволяет быстро и эффективно эвакуировать раненых. Носилки легко устанавливаются и снимаются, делая автомобиль универсальным в использовании. Улучшения затронули не только крепления, но и общую конструкцию багги.

Кроме того, на поле боя уже можно увидеть гусеничные роботы БРГ-1 от изобретателей Кулибин-клуба «Народного фронта». Такая самоходная тележка способна перевозить до 250 килограммов груза, передвигаться на расстоянии до 700 метров от оператора и заменить собой группу из четырех человек спасательной бригады. Чтобы эвакуировать бойца с помощью БРГ-1, достаточно прикрепить к платформе спасательные носилки на колесах. Оператор задает механизму кратчайший путь, управляя им из безопасного места.

В рамках сбора для военных медиков закупают средства РЭБ и анализаторы, противоосколочные защитные одеяла.