Эксперт призвал разработчиков активнее пользоваться льготами

Лашин напомнил о расширении списка льгот для ИТ-компаний в 2022 году. Условия для их получения также были скорректированы. «Акты законодательства о налогах и сборах могут иметь обратную силу, если они улучшают положение налогоплательщиков. Таким образом, налог на прибыль обнулился на срок до 31 декабря 2024 года, страховые взносы составили 7,6%, пропали ограничения по количеству сотрудников организаций, а доля доходов от разработки и продажи собственного софта была снижена до 70%», – отметил эксперт.

Кроме того, был расширен перечень компаний, которые могут пользоваться нулевым налогом на прибыль, и перечень видов ИТ-деятельности, попадающих под льготы.

Ранее льготы были доступны лишь для правообладателей российского ПО. Уже год они распространяются и на производителей программно-аппаратных комплексов (ПАК). Эксперт заявил, что в Реестре отечественного ПО уже более 20 тыс. программных продуктов, более 200 из которых программно-аппаратные комплексы. Однако, как отмечает Минцифры, разработчики реже, чем могли бы, пользуются льготами. Ставка для производителей ПАК по налогу на прибыль составляет 0%, размер обязательного страхового взноса снижен до 7,6%.

Лашин также объяснил, как попасть в реестр ПО Минцифры. «Достаточно, чтобы в составе ПАК находился софт, уже включенный в реестр российского ПО. А «железо» в составе ПАК при этом должно быть включено в реестр российской радиоэлектронной продукции или реестр промышленной продукции. Поэтому наша задача стимулировать разработчиков включать свои продукты в реестры и активнее пользоваться льготами», – сказал он.

Форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России» проходит с 27 по 29 февраля 2024 года в Магнитогорске. Организаторы – Минцифры, АРПП «Отечественный софт» и Медиа Группа «Авангард».