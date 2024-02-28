ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

ФСБ поймала собиравшего данные о перемещениях росгвардейцев для наведения артобстрелов

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемый получил от куратора из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о дислокации и маршрутах подразделений Росгвардии в зоне СВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Эту информацию планировалось использовать для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и технике. Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

Агент отправлял сведения о маршрутах российских военных и видах используемой техники в ГУР минобороны Украины с помощью месседжеров. Дело завели по статье о шпионаже, по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

В феврале 2023 года в ЛНР осудили обвиняемого в наводке украинских военных на один из промышленных объектов в республике.