ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

  • Новость часаФСБ поймала в Крыму украинского наводчика
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия создает топливную подушку безопасности
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    Умер экс-премьер СССР Николай Рыжков
    «АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Vesta с коробкой автомат
    Минобороны показало бегство ВСУ при освобождении Ласточкино
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    В Европе заявили о пребывании спецназа НАТО на Украине
    Против владелицы кафе в Люберцах завели дело после инцидента с бойцами СВО
    Казахстанский банк запретил переводы с картами «Мир»
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шутки Макрона затянулись

    Европейцам, выражаясь грубо, стало совершенно пофиг, кто и что там делает в высших коридорах власти. Это воплощается в коллективной потере воли к тому, чтобы мнение любого человека – обычного гражданина или главы Еврокомиссии – что-то вообще могло изменить.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украина – чемпион мира по нарушению прав человека

    По сути, цели СВО – демилитаризация и денацификация Украины – есть принуждение функционеров этого государства к выполнению Всеобщей декларации прав человека. Честные европейские политики, если они там есть, должны были бы санкционное внимание направить на Украину, а вовсе не на Россию.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

    7 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

    3 комментария
    28 февраля 2024, 12:41 • Новости дня

    ФСБ поймала в Крыму украинского наводчика

    ФСБ поймала собиравшего данные о перемещениях росгвардейцев для наведения артобстрелов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Агент спецслужб Украины занимался сбором информации о подразделениях Росгвардии в зоне спецоперации, его задержали в Симферополе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

    Подозреваемый получил от куратора из главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины задание по сбору данных о дислокации и маршрутах подразделений Росгвардии в зоне СВО, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Эту информацию планировалось использовать для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и технике. Киевский райсуд Симферополя арестовал мужчину на два месяца.

    Агент отправлял сведения о маршрутах российских военных и видах используемой техники в ГУР минобороны Украины с помощью месседжеров. Дело завели по статье о шпионаже, по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

    В феврале 2023 года в ЛНР осудили обвиняемого в наводке украинских военных на один из промышленных объектов в республике.

    27 февраля 2024, 18:04 • Новости дня
    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»

    Глава МИД Франции Сежурне допустил присутствие западных военных на Украине без участия в конфликте

    Париж допустил присутствие западных военных на Украине без «соучастия в конфликте»
    @ REUTERS/Sergei Karpukhin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные военные могут присутствовать на Украине не с целью участия в боевых действиях, а для оказания некоторых видов помощи, заявил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    В ходе заседания Национального собрания Франции Сежурне призвал рассмотреть новые варианты поддержки Украины, в частности в вопросах разминирования, борьбы с киберугрозами и производства оружия на украинской территории, передает ТАСС.

    Для этих целей может потребоваться присутствие западных военных на Украине «без пересечения черты соучастия в конфликте», отметил министр.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что представители западных стран на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не намеревается отправлять военных на украинскую территорию.

    Коментарии (77)
    27 февраля 2024, 21:08 • Новости дня
    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией

    Депутат Манукян считает возможный визит Зеленского в Ереван точкой невозврата в отношениях с Россией

    В Армении назвали возможный визит Зеленского крахом отношений с Россией
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможный визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению станет точкой невозврата в отношениях Еревана и Москвы, заявила в парламенте оппозиционный депутат от фракции «Армения» Арегназ Манукян.

    Манукян считает, что визит Зеленского будет организовывать Запад, чтобы заставить открыть второй фронт против России, передает ТАСС.

    По словам депутата, ситуацией может воспользоваться Азербайджан, чтобы напасть на Армению, а премьер Никол Пашинян намерен стать «армянским Зеленским или Саакашвили».

    Ранее СМИ сообщали, что визит Зеленского в Ереван запланирован на март. Представители партии Пашиняна не исключили возможность организации такого визита.

    Коментарии (68)
    27 февраля 2024, 16:09 • Новости дня
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    Британия назвала планируемую численность военного контингента на Украине
    @ Sgt. Timothy Hamlin/Planetpix/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британское правительство не имеет каких-либо планов крупномасштабного развертывания своих военнослужащих на Украине, заявили в канцелярии премьер-министра страны Риши Сунака.

    Представитель британского премьера отметил, что отправлять на Украину для поддержки ВСУ военнослужащих «сверх того небольшого числа», которое уже там находится, не планируется, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Евросоюза и НАТО не будут направлять свои войска на Украину, в этом мнение Запада единодушно.

    При этом в России предупредили, что возможную отправку сухопутных войск НАТО на Украину можно будет трактовать как объявление войны нашей стране.

    Коментарии (20)
    27 февраля 2024, 20:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского

    Украинская разведка: Зеленского могут попытаться свергнуть весной

    На Украине назвали сроки возможного свержения Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    «Спецоперация «Майдан-3» достигнет своей кульминации в марте – мае 2024 года, может быть предпринята попытка свержения президента Украины Владимира Зеленского, легитимность которого будет поставлена под сомнение, полагают в комитете по вопросам разведки при украинском президенте.

    Разведка Украины считает, что в ближайшие недели произойдут «попытки разжигания конфликтов как внутри Украины, так и в других точках мира». Причем так называемый Майдан-3 якобы планирует Россия, которая при помощи «информационных вбросов» будет ставить под сомнение легитимность Зеленского, передает ТАСС.

    По данным украинских разведчиков, ситуацию на Украине попытаются раскачать к первой половине июня, что должно помочь нанести военное поражение на востоке Украины.

    Кроме того, как считают в Киеве, Москва якобы планирует каким-то образом распространять среди населения Украины панические настроения и уныние, а также рассорить Украину с западными союзниками, сорвать поставки оружия и мобилизацию. Комитет призывает граждан Украины и западных партнеров усилить «всеобъемлющие меры безопасности».

    Ранее в ноябре прошлого года Зеленский заявил, что на Украине готовится новый Майдан. Между тем офис Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий.

    Коментарии (25)
    27 февраля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации

    Шойгу: ВСУ за время спецоперации потеряли свыше 444 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ за время спецоперации
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев,
    Ольга Никитина

    Украинская армия за время проведения спецоперации лишилась нескольких сотен тысяч военнослужащих, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

    Всего за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, сообщил Шойгу на коллегии Минобороны. Его слова приводятся в Telegram-канале МО России.

    По словам главы военного ведомства, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

    Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потери ВСУ за два года конфликта составили якобы 31 тыс. человек.

    Как заявил Шойгу, российские силы после взятия под контроль важного Авдеевского узла обороны противника улучшают свое положение на Донецком и Купянском направлениях, овладевают новыми рубежами и позициями ВСУ.

    На всех направлениях с начала 2024 года, по словам Шойгу, от нацистов освобождено около 327 квадратных километров территории новых регионов России. Российские силы «непрерывно осуществляют мощное огневое воздействие на объекты украинских войск, не позволяя им восстанавливать свою боеспособность», подчеркнул глава Минобороны.

    Боевой потенциал ВСУ снижается, констатировал Шойгу. «После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», – сообщил он.

    Резервы противника уничтожаются Объединенной группировкой войск, ВСУ не позволяют осуществить переброску сил на линию боевого соприкосновения и не дают возможности контратаковать российские позиции, отметил Шойгу.

    Шойгу назвал это свидетельством бесперспективности стратегии США по «сдерживанию» России за счет жизней украинцев и масштабной военно-экономической поддержки киевского режима. Он заверил, что Минобороны продолжит выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

    Также Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины за минувшую неделю были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное в ДНР.


    Коментарии (24)
    27 февраля 2024, 20:12 • Новости дня
    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией

    Премьер Венгрии Орбан заявил, что возможная общая граница с Россией пробуждает «плохие воспоминания»

    Орбан не захотел иметь общую границу с Россией
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Отсутствие общей границы с Россией отвечает национальным интересам Венгрии, которая сохранила плохие воспоминания о рубежах с СССР, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи в Праге с лидерами стран Польши, Словакии и Чехии.

    Слова премьера Венгрии о нежелательности общей границы с Россией приводит интернет-издание Index, передает ТАСС.

    Орбан признал, что ему довелось участвовать в самой сложной встрече лидеров стран так называемой Вишеградской группы, куда также входят Польша, Словакия и Чехия. Премьер-министры осудили действия России на Украине, но придерживаются разных мнений о помощи Киеву. Так, Польша и Чехия выступают за поставки оружия, а Венгрия и Словакия призывают к мирным переговорам.

    Ранее Орбан заявил, что Россия сохранит и дальше свое военное превосходство над Украиной, однако сам конфликт может быть решен только путем переговоров. До этого Орбан заявил, что в Европе никто не верит в победу Украины.

    Коментарии (23)
    28 февраля 2024, 06:19 • Новости дня
    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона

    Первый уничтоженный в СВО американский танк Abrams был подбит FPV-дроном «Пиранья» ульяновского производства

    Стало известно название уничтожившего первый Abrams дрона
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый американский танк Abrams в зоне проведения специальной военной операции на Украине был поражен ульяновским FPV-дроном «Пиранья», сообщил представитель компании-разработчика устройства – Симбирского конструкторского бюро «Пиранья».

    «Получил эту информацию от клиента, который скинул переписку с командиром батальона расчета, поразившего танк. Там и рассказали, что это была наша «Пиранья», – рассказал разработчик ТАСС.

    Отмечается, что на счету дронов «Пиранья» есть и другая бронетехника – как легкая, так и тяжелая. При этом большая часть пораженных целей – блиндажи и укрытия противника.

    Представитель ульяновской компании отметил, что «Пиранья» работает на частоте, которую не удается подавить средствами РЭБ.

    Ранее сообщалось, что в ДНР около Авдеевки впервые уничтожен танк Abrams, задействованный украинскими военными.

    Коментарии (12)
    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

    Коментарии (27)
    27 февраля 2024, 21:54 • Новости дня
    В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
    В Конгрессе США признали помощь Украине не приоритетной задачей
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что считает первостепенной задачей обеспечение безопасности на южной границе страны, а не поддержку Киева.

    После совещания с главой США Джо Байденом Джонсон сообщил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о дополнительном финансировании, в том числе выделении средств на помощь Украине, передает ТАСС.

    По словам Джонсона, Палата представителей занимается этим вопросом, но основным приоритетом для США является обеспечение безопасности границы с Мексикой.

    На прошлой неделе члены Палаты представителей США Брайан Фитцпатрик и Джаред Голден предложили альтернативный вариант законопроекта о выделении средств Украине.

    Коментарии (11)
    27 февраля 2024, 18:46 • Новости дня
    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда

    В офисе Зеленского хотят обратиться в КС относительно дальнейшей легитимности президента

    Зеленский решил сохранить легитимность с помощью Конституционного суда
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Офис президента Украины Владимира Зеленского подготовил текст для обращения в Конституционный суд (КС) страны по поводу легитимности пребывания действующего главы государства на посту после истечения 20 мая его полномочий, пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источник.

    Перед судьями хотят поставить несколько вопросов. Офис планирует уточнить, разрешает ли основной закон проведение президентских выборов в военных условиях. Также в планах уточнить вопрос о легитимности полномочий президента после 20 мая, передает ТАСС.

    Обращение в КС могут сделать депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа». Уточняется, что некоторые участники команды Зеленского считают это обращение запоздалым. Также есть подозрение, что факт обращения в КС породит еще больше сомнений по поводу легитимности Зеленского после 20 мая.

    Ранее Зеленский выразил уверенность в победе в случае выборов на Украине.

    Коментарии (16)
    27 февраля 2024, 15:42 • Новости дня
    Лавров раскрыл цели «семейных фотографий» Зеленского с мировыми лидерами
    Лавров раскрыл цели «семейных фотографий» Зеленского с мировыми лидерами
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    ЕС советует президенту Украины Владимиру Зеленскому собирать как можно больше стран на «посиделки» вокруг его «формулы мира» и делать на них «семейные фотографии», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком.

    Лавров рассказал, что один из его «добрых товарищей показал, какие советы европейцы дают Зеленскому при организации вот этих вот посиделок вокруг «формулы мира». По его словам, главный совет – собрать как можно больше стран, пообещав им что угодно. Второй совет – ни в коем случае не распространять на любой из этих встреч какие-либо проекты документов, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что, согласно этим советам, «в каждой из таких встреч должна быть семейная фотография». И чем больше на этой фотографии будет народу, тем более убедительно, как они считают, будет разъяснение, что вот Россия, значит, сейчас противостоит всему прогрессивному человечеству».

    Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирная конференция по Украине должна пройти как можно скорее в Швейцарии, точно в 2024 году. Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине.

    Коментарии (10)
    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

    Коментарии (8)
    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

    Коментарии (33)
    28 февраля 2024, 11:56 • Новости дня
    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ

    Наемник из США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом назвал командование ВСУ «самой большой проблемой»

    Наемник из США назвал Вовану и Лексусу самую большую проблему ВСУ
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские наемники Джейсон Фриман и Джошуа Джон Рэндсфорд, состоявшие в «иностранном легионе» Украины, рассказали пранкерам об ошибках украинского командования.

    Разговор размещен в Telegram-канале Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса). Пранкеры представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы набирает иностранцев в свою личную военную кампанию.

    Так, Фриман заявил, что «самой большой проблемой» является украинское командование, которое не прислушивается к солдатам с опытом других войн. Украинские командиры, по его словам, «очень упрямые».

    Фриман отметил, что на фронт приезжали оперативники ЦРУ США, а также бойцы американских спецподразделений, которые «пытались донести украинским командирам очень хорошие идеи».

    «Я кричал на разных полковников, которые угробили целую команду», – рассказал он, добавив, что к отдельным командирам потерял уважение. Из-за «плохой тактики и плохих приказов» умирают многие молодые украинские солдаты, заявил Фриман.

    При этом российские военнослужащие, отметил он, очень быстро приспосабливаются к тому, что делают украинцы, они адаптируют свою тактику.

    Рэндсфорд, со своей стороны, посетовал на то, что полученные украинской разведывательные данные часто «не доходят до тех, кто в них нуждается».

    Некоторые украинские командиры, по его словам, даже не знают, где находятся вверенные им подразделения.

    Ранее Следственный комитет сообщил, что расследует уголовные дела в отношении более чем 590 наемников из 46 государств, воюющих на стороне Украины, среди них подданные Британии, США и Грузии.

    Коментарии (0)
    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Установлены все обстоятельства теракта на Крымском мосту
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела – граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

    Коментарии (0)
    Главное
    Испания отказалась отправлять войска на Украину
    Под Авдеевкой у ВСУ насчитали пять американских танков Abrams
    Захарова рассказала об «обратном сигнале» заявления Макрона по Украине
    США назвали численность подготовленных для Грузии военных
    В России предложили ограничить детям доступ к соцсетям
    В ФАС заметили тенденцию к снижению цен на яйца в России
    Американская компания пыталась отследить маршрут Путина

    Россия создает топливную подушку безопасности

    С 1 марта Россия неожиданно вводит запрет на экспорт бензина. Дизель под раздачу не попал, однако при необходимости и его экспорт могут остановить. Власти действуют на опережение, чтобы избежать повторения энергетического кризиса и разгона инфляции. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Русские солдаты разрушили миф о мощи американских танков

    В зоне спецоперации уничтожен первый американский танк Abrams. ВСУ возлагали большие надежды на применение этой машины. Сама разработка долгое время пользовалась репутацией «непобедимого чуда инженерной мысли». Что на практике означает уничтожение столь значимой для Запада модели танка и каковы дальнейшие перспективы использования противником этих машин в зоне СВО? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождению Авдеевки способствовали три ключевых решения

    Авдеевка полностью зачищена от украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Таким образом, фактически подведена черта под операцией по освобождению этого пригорода Донецка, ставшего одним из наиболее укрепленных районов украинской обороны. Операция показала и тактическую хитрость российского военного руководства, и новое качество российских войск в целом. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска сдвигают украинскую оборону после Авдеевки

    Продвижение российских войск на Запад после освобождения Авдеевки вовсе не остановлено. ВСУ вот уже который день не могут закрепиться ни на одном оборонительном рубеже, более того, это касается не только Авдеевского направления. Что происходит на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации и что станет целью российской армии в ближайшие недели? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • План «Б» властей Украины

      В том случае, если США сократят объемы помощи, власти Украины проведут дополнительную мобилизацию и заткнут мобилизованными дыры в обороне. В этом признался руководитель пропрезидентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия, известный откровенностью своих признаний. Судя по всему, это и есть «план Б» для фронта, о котором говорили в Киеве.

    • Битва на границе Польши и Украины

      Власти Польши наконец-то решили вмешаться в конфликт на границе с Украиной, где польские фермеры организовали блокаду и переворачивают фуры с продуктами. Очевидно, последней каплей стал плакат на фермерском тракторе, призывающий президента России Владимира Путина найти управу на Киев, Брюссель и Варшаву.

    • Украина. 10 лет катастрофы

      Ровно десять лет назад на Украине победили бунтовщики с майдана. Они заявляли, что исполняют тем самым украинскую мечту о Европе, но на самом деле они эту мечту хоронили. Именно тогда Украина потеряла свой шанс стать развитой европейской страной.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

    • Главком ВСУ Сырский объявил о переходе Украины в глухую оборону

      Новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные перешли от наступательных действий к ведению оборонительной операции. Но это не помешало ему продолжить реализацию своей излюбленной тактики «мясных штурмов», из-за чего он получил прозвища «Мясник» и «Генерал 200» не только на Украине, но и на Западе.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............