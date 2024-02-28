Переславшую за рубеж 150 млн рублей от телефонных аферистов банду накрыли в Петербурге

Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в 2022 году полицейские задержали троих злоумышленников, которые подключили более 12 тысяч сим-карт через специальное оборудование, после чего по ним было проведено свыше 150 млн рублей, похищенных у российских граждан и выведенных за рубеж, передает РИА Новости.

Волк отметила, что позднее были задержаны еще двое фигурантов, которые использовали свои знакомства с работниками компаний сотовой связи, которые и поставляли сообщникам крупные партии таких сим-карт. В ходе обыска по адресам их проживания изъято два активатора сим-карт, еще почти три тысячи сим-карти три сим-банка. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и организации преступного сообщества.

Волк добавила, что через некоторое время сотрудники полиции вышли на след двух крупных операторов сотовой связи, которые покупали, регистрировали и продавали карты ранее задержанным злоумышленникам.

По подозрению в незаконном обороте средств платежей задержаны шестеро руководителей и работников дилерских организаций, а также сотрудник мобильного оператора связи. Изъяты телефоны, договоры, свыше тысячи сим-карт, системный блок, ноутбук и жесткий диск, – рассказала Волк. Фигурантам предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях.

Ранее телефонные мошенники обманули экс-начальника управления авиации ФСБ.