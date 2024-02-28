Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.0 комментариев
Американский завод по сборке ядерных боеприпасов эвакуировали из-за пожаров
Американский завод по сборке ядерных боеприпасов в Техасе остановили из-за природных пожаров
Находящееся в штате Техас предприятие по сборке ядерных боеприпасов Pantex приостановило работу из-за распространяющихся поблизости природных пожаров.
«Пожар возле Pantex не локализован», – передает ТАСС заявлении компании-владельца завода. В данный момент происходит эвакуация персонала.
Pantex расположен в 27 км к северо-востоку от Амарилло на участке площадью 65 кв. км. Завод находится в ведении Министерства энергетики США.
Служба лесного хозяйства Техаса ранее сообщила о природных пожарах в нескольких округах. Самый крупный из них зафиксирован в округе Хатчинсон.
Информации о пострадавших пока не поступало.