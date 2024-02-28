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    Сергей Миркин Сергей Миркин Команда Байдена готовится к плану «Б» по Украине

    Отчет Сторча – это очень сильный аргумент в пользу того, чтобы не давать денег Украине, так как с поставками вооружений Киеву творится полный бардак. Если раньше это были просто подозрения республиканских политиков и журналистов, то теперь официально задокументированные факты.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Россия – родина медиафутбола, и за ней повторяют все

    Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев С подбитым «Абрамсом» закончилась эпоха американского мифа

    В масштабах мировой истории практически одномоментно – талибы в тапках погнали американцев, хуситы, пожевав ката, начали создавать проблемы американскому флоту. И, наконец, два русских солдата с позывными Рассвет и Бык без малейшей жалости добили старый миф.

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    28 февраля 2024, 07:10 • Новости дня

    Патрушев обсудил с кубинским министром МВД сотрудничество по линии спецслужб

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой МВД Кубы сотрудничество по линии спецслужб и финразведки

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с главой МВД Кубы Ласаро Альваресом Касасом вопросы сотрудничества по линии спецслужб, а также финансовой разведки.

    «Обсуждены планы взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, сотрудничества в области предупреждения и ликвидации ЧС, развития нормативной базы двустороннего сотрудничества», – передает сообщение пресс-службы Совбеза РИА «Новости». Кроме того была рассмотрена проблематика наращивания сотрудничества между финразведками и органами юстиции

    Встреча прошла накануне в столице Никарагуа Манагуа. В процессе переговоров стороны высоко оценили текущее тесное сотрудничество стран в сфере безопасности, политики и экономики.

    Патрушев также отметил, что Россия и Куба солидарны относительно «категорической неприемлемости подносторонних нелегитимных рестрикций», а также в стремлении «продвигаться в деле построения многополярного мира».

    Ранее сообщалось, что в Гаване Патрушев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и обсудил с ним вопросы двустороннего сотрудничества.

    26 февраля 2024, 19:38 • Новости дня
    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы

    Правозащитник Волков указал на ошибку оппозиции с датой похорон Навального

    Эксперт: Дату похорон Навального несистемной оппозиции навязали кураторы
    @ Brateevsky/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Если бы несистемная оппозиция провела похороны Алексея Навального 27 февраля – в годовщину гибели Бориса Немцова, то могла объединить сторонников двух политиков и достичь куда большего информационного резонанса, сказал газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Георгий Волков. Но, выбрав 29 февраля, сторонники Навального решили превратить похороны своего лидера в акцию для западных СМИ.

    «Окружение Навального пытается превратить похороны своего лидера в бесстыдное и аморальное шоу. Об этом говорит и планируемая дата – 29 февраля. Этот день был навязан им западными кураторами, желающими омрачить послание Владимира Путина Федеральному собранию», – считает Георгий Волков, председатель общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

    «Иного объяснения в проведении похорон именного этого числа нет. Напомню, что 27 февраля будет годовщина убийства Бориса Немцова. Совмещение двух этих поводов подарило бы несистемной оппозиции возможность объединить сторонников двух политиков в один поток. Речь идет о создании куда большего информационного резонанса», – акцентирует эксперт.

    «Однако сторонники Навального решили превратить прощание в некую трагическую акцию. Западные СМИ получат удачную картинку с совмещением послания президента и похоронами его якобы главного противника. Такое откровенное глумление над телом человека не укладывается в понимание любого христианина», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее ужасно выглядит и то, что Алексей после ухода из жизни оказался нужен лишь своей матери. Она является единственной, кто по-настоящему искренне просил власти выдать тело сына. Отмечу, что отдали его достаточно быстро, ведь процедура установления причин смерти – дело крайне трудное», – уточняет он.

    «Тем не менее сторонники Навального начали активно писать о якобы глумлении над его семьей. Их не интересовали реальные факты и разъяснения со стороны учреждения, где находилось тело Алексея. Ролики, в которых они рассказывали о сложившейся ситуации, превратились в инструмент пропаганды, целью которой была демонизация руководства нашей страны», – считает эксперт.

    «Печально, что жена Навального также подключилась к этому процессу. В ее обращении практически нет сострадания к собственному мужу. Напомню, что за все время нахождения оппозиционера в тюрьме она ни разу не приехала его навестить. Никто не запрещал ей видеться с любимым человеком. Видимо, у нее находились более важные дела», – указывает собеседник.

    По его словам, в целом среди известных сторонников Навального редки случаи проявления человечности к его смерти. «Все они заняты лишь одним – дележом политического наследства умершего и попытками прибрать к себе большую часть влияния бывшего лидера», – резюмирует Волков.

    Ранее стало известно, что похороны Алексея Навального могут состояться на Борисовском кладбище в Москве. Судя по видео, опубликованному в интернете, минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские.

    Дата прощания с умершим предварительно назначена на 29 февраля. Также сообщается, что Навального могут похоронить на Троекуровском или Хованском кладбищах.

    О смерти Навального в исправительной колонии №3 стало известно 16 февраля. Управление ФСИН по ЯНАО сообщало, что блогер после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. Навальный отбывал наказание за организацию экстремистского сообщества – в августе прошлого года Московский городской суд приговорил его к 19 годам колонии особого режима.

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    27 февраля 2024, 15:28 • Новости дня
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    Лавров назвал готовящийся Зеленским «план мира» ультиматумом России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «План мира», который президент Украины Владимир Зеленский хочет передать Москве, является ультиматумом России, заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.

    «Он [Зеленский] сказал, что это [передача России «плана мира»] не будет считаться переговорами, но нормальный человек понимает, что имеется в виду ультиматум», – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Йемена, главой МИД Ахмедом Авадом бен Мубараком, передает ТАСС.

    Глава МИД России подчеркнул, что ранее предложенная Зеленским так называемая формула мира «была и остается очевидным ультиматумом».

    Ранее МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине.

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    27 февраля 2024, 16:17 • Новости дня
    Лавров назвал причину обсуждения отправки войск ЕС на Украину

    Лавров: В ЕС заговорили об отправке войск на Украину из-за отсутствия успехов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза заговорили об отправке своих военных на Украину в связи с отсутствием успехов в вопросе усиления поддержки Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    На совместной пресс-конференции с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров заявил, что Евросоюзу не удается нарастить помощь Украине в виде поставок вооружений и боеприпасов, эта тема нередко становится причиной конфликтов между украинскими официальными лицами, передает РЕН ТВ.

    Он указал на то, что в Европе не все одобряют поставки вооружений на Украину. Лавров также напомнил о протестах фермеров в Словакии, Франции, Польше, Чехии и других странах ЕС из-за обилия дешевого украинского зерна на рынке.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил обсуждение странами Запада в Париже возможности отправки войск на Украину.

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    27 февраля 2024, 14:47 • Новости дня
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    МИД призвал США отказаться от «формулы» Зеленского для урегулирования по Украине
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтону и его союзникам необходимо отказаться от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского для решения украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Формула» Зеленского неприемлема, поэтому, чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США необходимо отказаться от ее продвижения, прекратить поддержку киевского режима и исполнить требования Москвы в вопросе обеспечения ее интересов безопасности в Европе, говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 решили принудить Россию компенсировать убытки Украине.

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    28 февраля 2024, 01:14 • Новости дня
    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Такер Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным

    Журналист Карлсон заявил об угрозах задержания из-за интервью с Путиным
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что его предупреждали о возможном задержании в США за интервью с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мои адвокаты перед тем, как я улетел, сказали что, если вы это сделаете, вас задержит американское правительство за нарушение санкций», – рассказал Карлсон в эфире подкаста на YouTube-канале блогера Лекса Фридмана, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что его адвокаты – это «люди, которые работают на одну из крупнейших юридических фирм».

    По словам Карлсона, после этого он связался с главным адвокатом, который уточнил, что все будет зависеть от заданных Путину вопросов.

    «Если вы покажетесь слишком любезным по отношению к нему, вас могут задержать, когда вы вернетесь», – передал Карлсон слова своего адвоката. При этом он подчеркнул, что не чувствовал себя в России в опасности.

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    26 февраля 2024, 19:54 • Новости дня
    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки

    В Хорватии заявили о переломе в украинском конфликте после взятия Авдеевки Россией

    В Хорватии спрогнозировали стремительные события после Авдеевки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Авдеевки российскими войсками стало переломным моментом в зоне специальной военной операции на Украине, за которым последует стремительное развитие событий, пишет хорватское издание Advance.

    Российская армия намерена положить конец застою на фронте и взять инициативу в свои руки, а взятие Авдеевки только поспособствует этому, пишет Advance, передает РИА «Новости». ВСУ могут столкнуться с чередой событий на передовой уже через месяц, отмечается в материале.

    Украинской армии будет сложно отстаивать каждый участок по всей линии фронта в борьбе с превосходящей по численности армией, а на наступление у Украины больше нет никаких шансов, пишет автор.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обнулила успехи контрнаступления ВСУ.

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    28 февраля 2024, 00:50 • Новости дня
    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил переводы с картами «Мир»

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами платежной системы «Мир»

    Tекст: Денис Тельманов

    Казахстанский банк «Фридом Финанс» запретил денежные переводы с картами российской платежной системы «Мир», сообщили в приложении кредитной организации.

    В поддержке банка подтвердили, что переводы между пользователями карт «Мир» больше не доступны, сообщают «Ведомости».

    Отмечается, что ранее узбекский банк Ipak Yuli затребовал с российских клиентов персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который выдается гражданам с временной регистрацией в стране.

    23 февраля США ввели санкции в отношении оператора российской платежной системы «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК). Под санкции попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб» (МФК), «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Морской банк и Быстробанк.

    Ранее председатель комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов заявил, что договоренности, которые НСПК заключила с зарубежными платежными системами и банками, могут быть пересмотрены в свете новых санкций США.

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    25 февраля 2024, 18:28 • Новости дня
    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы

    Политолог Майоров: «Лидеры России» дают молодым управленцам дорогу в жизнь

    Политолог: Конкурс «Лидеры России» повышает кадровую устойчивость всей государственной системы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России уделяется большое внимание развитию молодых и талантливых управленцев, так как это позволяет повысить устойчивость всей государственной системы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Майоров. Напомним, в Москве с 22 по 25 февраля проходит суперфинал конкурса «Лидеры России».

    «Конкурс «Лидеры России» – это проект, необходимый и для поиска перспективных управленцев, и для повышения устойчивости всей государственной системы. Формат мероприятия уравнивает всех участников, поэтому для претендентов на победу не важны место рождения или социальный статус», – сказал Александр Майоров, доцент факультета политологии СПбГУ.

    По его словам, организаторам конкурса удалось собрать в одном месте представителей разных регионов России и создать ощущение «единого смыслового пространства». «Благодаря этому участники конкурса создают открытые сообщества людей, которые искренне заинтересованы в развитии нашего государства», – подчеркивает эксперт.

    Кроме того, конкурс «Лидеры России» решает задачу кадрового обновления государственной системы. «Для Владимира Путина и его команды этот вопрос является важнейшим приоритетом, поэтому конкурс «Лидеры России» стал образцом нестандартного решения смены поколений в политике», – уточняет он.

    Также «Лидеры России» стали одной из важнейших площадок для самореализации молодых людей. Это же касается и других проектов платформы «Россия – страна возможностей». «Например, проект «Твой ход» стал важной вехой в самореализации студентов со всей страны. На счету объединения около 30 масштабных мероприятий, которые каждый год способствуют развитию талантливых кадров страны», – резюмирует Майоров.

    Напомним, с 22 по 25 февраля в Москве проходит суперфинал юбилейного сезона конкурса «Лидеры России». Об этом сообщается на официальном сайте проекта. В испытаниях мероприятия принимают участие 302 человека из 63 регионов страны и четырех зарубежных государств. Отборочный тур проходил в каждом федеральном округе с сентября по декабрь прошлого года.

    Больше всего кандидатов на победу прибыло из ЦФО – 112 претендентов. Кроме того, в мероприятии примут участие и жители новых регионов РФ. Всего представителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей – шесть.

    Во время открытия суперфинала с приветственным словом к собравшимся обратился генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров. По его словам, одно из главных достижений мероприятия – сообщество, которое удалось создать талантливым и неравнодушным управленцам.

    Оценочные испытания конкурса состоялись 23 и 24 февраля. Суперфиналисты в составе команд демонстрировали свои навыки работы в коллективе, а также лидерские и профессиональные качества. Все участники проекта получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны.

    Конкурс «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента. В апреле 2023 года стартовал юбилейный, пятый сезон проекта. За все время было подано более одного миллиона заявок на участие из 150 стран мира. Организовывается мероприятие автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

    Ранее газета ВЗГЛЯД пообщалась с первым замглавы организации Алексеем Агафоновым, который подвел итоги деятельности объединения за 2023 год.

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    26 февраля 2024, 21:17 • Новости дня
    Несколько гражданских погибли после удара ВСУ под Белгородом

    Гладков: ВСУ ударили по автомобилю в селе под Белгородом, погибли три человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево в Белгородской области, в результате погибли три человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Как написал Гладков в своем Telegram-канале, еще три человека получили осколочные ранения различных частей тела. Им оказывается необходимая помощь.

    Глава региона отметил, что двоих раненых мужчин направили в городскую больницу №2 Белгорода, еще одного – в Грайворонскую ЦРБ.

    Накануне ПВО сбила украинский беспилотник на подлете к Белгороду.

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    25 февраля 2024, 16:10 • Новости дня
    Эксперт: Досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России

    Правозащитник Брод: Досрочное голосование дает возможность жителям отдаленных регионов высказать свою гражданскую позицию

    Эксперт: Досрочное голосование стало символом доступности выборов президента России
    @ t.me/cikrossii

    Tекст: Олег Исайченко

    В России немало труднодоступных местностей, где живут и работают граждане нашей страны. Кроме того, с 2022 года в РФ вошли четыре новых региона, находящихся непосредственно в зоне СВО. Услышать мнение жителей этих территорий – наш долг. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал правозащитник Александр Брод. Ранее в России стартовала процедура досрочного голосования на выборах президента.

    «Процедура досрочного голосования в России традиционно проводится для жителей труднодоступных и отдаленных территорий. Речь идет о районах Дальнего Востока, Сибири, Урала, северных регионов, куда можно добраться лишь при помощи вертолетов и вездеходов. Данный механизм также позволяет при голосовании высказать гражданскую позицию людям, работающим вахтовым методом», – сказал Александр Брод, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» и член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Смогут проголосовать сотрудники метеорологических станций, моряки, рыбаки, оленеводы – зачастую в местах их пребывания попросту нет стационарных избирательных участков. Позиция ЦИК России – идти навстречу всем категориям избирателей, поэтому члены УИК регионов сами выезжают в отдаленные и труднодоступные районы и проводят там процедуру голосования», – подчеркивает эксперт.

    «Важно отметить, что эти процедуры обеспечены общественным контролем – наблюдатели также выезжают в отдаленные районы. Такой подход позволяет обеспечить прозрачность всей процедуры, а также наглядно демонстрирует доступность участия в выборах всех слоев населения нашей страны», – уточняет собеседник.

    «Нововведением этой кампании стало включение четырех новых регионов в процесс досрочного голосования. Особый упор в этом плане сделан на обеспечение безопасности как простых граждан, так и членов комиссии. Прошлые выборы показали, что ВСУ всячески пытаются помешать проведению демократической процедуры на этих территориях», – акцентирует он.

    «Однако дать возможность местным избирателям проявить гражданскую позицию – наш долг. После досрочного голосования бюллетени строго хранятся в избирательных комиссиях и учитываются при итоговом подсчете голосов. Это позволяет учесть голос каждого, кто участвовал в досрочном голосовании», – резюмирует Брод.

    Ранее в РФ стартовала процедура досрочного голосования на выборах президента. В настоящий момент принять участие в ней могут граждане, проживающие в труднодоступных или отдаленных местностях страны, а также моряки и работники полярных станций, пишет ТАСС. С 1 марта обозначить свою позицию смогут и россияне, проживающие за рубежом.

    Действие программы охватит 37 регионов. Даты ее проведения традиционно определились ЦИК. Согласно законодательству, процедура может проводиться как для представителей конкретного избирательного участка, так и для отдельных групп граждан. В последнем случае используются предварительно опечатанные переносные урны.

    Члены комиссии с правом решающего голоса доставляют их в районы, лишенные регулярного транспортного сообщения с избирательными участками. При этом местный избирком должен обеспечить присутствие не менее двух наблюдателей от зарегистрированных кандидатов и субъектов общественного контроля.

    Урны вскрываются непосредственно в регионе проведения процедуры при подсчете голосов в день выборов президента. В этом году процедура также затронет Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Решение об участии субъектов РФ в программе было принято из-за опасностей обстрелов со стороны ВСУ.

    В ДНР она пройдет с 10 по 14 марта 2024 года включительно. Далее, 15 и 16 марта будет проводиться голосование вне специально оборудованных помещений, а 17 марта – на стационарных избирательных участках. В ЛНР досрочное голосование будет организовано с 11 по 14 марта. В Херсонской области процедура состоится в два этапа: с 27 по 29 февраля и с 1 по 3 марта 2024 года. В Запорожье досрочное голосование начнется 25 февраля.

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    28 февраля 2024, 06:40 • Новости дня
    Бастрыкин: Следком установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что установлены обстоятельства взрыва на Крымском мосту

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет России установил все обстоятельства террористического акта, совершенного на Крымском мосту в октябре 2022 года, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

    «Установлены обстоятельства этого преступления, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии, обвиняемые и их защитники знакомятся с его материалами», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

    Отмечается, что cогласно УПК России, ознакомление сторон с материалами дела начинается лишь тогда, когда следственные действия завершены.

    Обвинение в подрыве грузовика, двигавшегося утром 8 октября 2022 года по Крымскому мосту, предъявлено Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела - граждане России, Армении и Украины.

    В результате взрыва погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, загорелись цистерны грузового поезда.

    Ранее сообщалось, что глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

    По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера.

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    26 февраля 2024, 17:36 • Новости дня
    Путин пообещал Эрдогану не затягивать с визитом в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сказал ему, что не станет медлить с поездкой в Турцию.

    Как рассказал Эрдоган турецким журналистам, в ближайшее время такой визит не ожидается, но Путин заверил, что не станет надолго откладывать поездку, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в день 70-летия турецкого президента провели телефонный разговор.

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    27 февраля 2024, 15:48 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для учений

    Носитель гиперзвукового оружия фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для учений

    Tекст: Александра Юдина

    Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» – носитель гиперзвукового оружия вышел в Баренцево море для выполнения учебно-боевых задач, сообщили в пресс-службе флота.

    По информации пресс-службы, экипаж корабля проведет ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть, передает ТАСС.

    Известно, что экипаж фрегата 27 февраля отработает в море взаимодействие с экипажами корабельных вертолетов Ка-27 смешанного авиационного корпуса Северного флота в рамках проведения совместных мероприятий по поиску подводных лодок.

    В пресс-службе добавили, что на отдельных этапах выхода фрегату будет противодействовать несколько атомных подводных лодок подводных сил Северного флота. В ведомстве подчеркнули, что экипажу фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» также предстоит отработать ряд элементов противодиверсионной обороны корабля.

    В октябре прошлого года «Адмирал Горшков» на учениях отразил атаку «противника» на базу Северного флота.

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    28 февраля 2024, 01:25 • Новости дня
    В столкновении ВАЗ и Lada под Саратовом погибли шесть человек и один пострадал

    В столкновении российских автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta под Саратовом погибли шесть человек, один пострадал

    Tекст: Денис Тельманов

    При столкновении двух российских легковых автомобилей ВАЗ-2111 и Lada Granta в Саратовской области погибли шесть человек, еще один получил травмы, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

    «В результате ДТП шесть человек погибли и один пострадал. Спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокируют тела погибших», – приводит РИА «Новости» заявление Юрина.

    Чиновник добавил, что столкновение произошло в Лысогорском районе вблизи поворота на поселок Гремячий. Других обстоятельств трагедии он не привел.

    Сейчас на на месте работают экстренные службы.

    Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Vesta с двумя подушками безопасности.

    До конца февраля автопроизводитель также вернет подушку безопасности на модель Granta для водителя, а для переднего пассажира – в марте. Кроме того, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Niva Legend и Niva Travel.

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    28 февраля 2024, 02:46 • Новости дня
    В Ростовской области загорелось административное здание на площади 1 тыс. кв. м

    В Ростовской области пожар в административном здании распространился на 1 тыс. кв. м

    Tекст: Денис Тельманов

    Административное здание загорелось в Ростовской области, огонь распространился на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщает МЧС России.

    «В поселке Дмитриадовка горит административное здание. Огонь охватил 1000 квадратных метров строения», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.

    Отмечается, что сейчас пожар локализован, на месте работают 43 пожарных и 13 единиц техники.

    По предварительным данным, пострадавших нет.

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