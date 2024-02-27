Медиафутбол постепенно выделяется в особую систему внутри профессионального футбола – здесь создаются свои сообщества и интриги. Зарождается и свой трансферный рынок, а некоторые профи не прочь перебраться в медиафутбол.0 комментариев
В Эстонии усомнились в способности ВСУ удержать линию фронта
Постпред Эстонии при НАТО Луйк усомнился в способности ВСУ удержать линию фронта
Удержание нынешней линии фронта для ВСУ не гарантировано, заявил постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк.
Луйк считает, что ВСУ нуждаются в «какой-то новой стратегии», передает ТАСС со ссылкой на ERR.
Важнейшей проблемой для Украины постпред Эстонии считает численность российских Вооруженных сил, которая делает Россию сильнее Украины.
Он назвал очень важным, чтобы Конгресс США как можно скорее одобрил новый пакет помощи Киеву.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подразделения ВСУ минируют территории к северу от села Работино Запорожской области, что может свидетельствовать в том числе о подготовке к отходу из населенного пункта.