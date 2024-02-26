Мирный космос на международном уровне регулируется соглашением от 1967 года. Но это совершенно не значит, что наши «западные партнеры» не демонстрируют желание этот договор аннулировать или хотя бы обойти.2 комментария
Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом
Доработанная по опыту спецоперации военная техника крайне востребована у иностранных заказчиков, заявил вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Как указал Мантуров, Россия недавно показывала свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, там была продемонстрирована только малая часть того, что за последние два года Россия адаптировала к тем вызовам, которые возникают в рамках работы техники по СВО, передает ТАСС.
По его словам, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, и все, кто заинтересован, понимают, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые на сегодняшний день востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран.
Мантуров добавил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную Российской армией продукцию, продолжит удивлять «новинками, которые интересны на зарубежных рынках».
В феврале ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации.