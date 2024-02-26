Мантуров: Доработанная по опыту СВО техника востребована за рубежом

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Мантуров, Россия недавно показывала свою продукцию в Эр-Рияде, в Саудовской Аравии, там была продемонстрирована только малая часть того, что за последние два года Россия адаптировала к тем вызовам, которые возникают в рамках работы техники по СВО, передает ТАСС.

По его словам, эта техника сегодня крайне востребована на зарубежных рынках, и все, кто заинтересован, понимают, что она прошла свои испытания в бою, и понимают, что она имеет ровно те характеристики, которые на сегодняшний день востребованы и нужны для защиты своих национальных интересов этих стран.

Мантуров добавил, что ОПК будет и далее стараться поставлять востребованную Российской армией продукцию, продолжит удивлять «новинками, которые интересны на зарубежных рынках».

В феврале ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какое новое оружие дает России превосходство в ходе спецоперации.