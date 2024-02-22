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    Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская культура убьет украинский национализм

    Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Байдена «уходят», борьба за власть только начинается

    Переформатирование США возможно лишь через очень большой кризис – и это, конечно, повлечет за собой изменение всей политической системы. Та Америка, которую мы знали до сих пор, вряд ли переживет свои судьбоносные выборы.

    7 комментариев
    22 февраля 2024, 10:55 • Новости дня

    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»

    ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.

    Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.

    Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили  боевые возможности.

    Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.

    19 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат

    МО: Против российских войск в зоне СВО применен химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

    ВСУ применили против российских войск запрещенный американский токсичный химикат
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские позиции в зоне спецоперации в конце января были атакованы токсичным химикатом, запрещенным в странах Евросоюза, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов на брифинге по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия заявил, что действие химиката, примененного 31 января против российских войск, привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте.

    Было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон, обладающего выраженным токсическим действием и вызывающего слепоту, нарушения функций печени и почек, приводятся слова Кириллова в сообщении Минобороны России.

    Представитель российского военного ведомства подчеркнул, что в странах Евросоюза антрахинон запрещен вследствие его канцерогенного действия.

    США, как отметил генерал, передавали нелетальное химическое оружие в третьи страны, в частности в Ирак, Афганистан и на Украину. Так, в 2018 году на его закупку для применения в районах боевых действий в Сирии и Ираке департаментом бюджетного планирования Минобороны США было направлено 10 млн долларов.

    Начальник войск РХБЗ сообщил, что в ходе СВО были зафиксированы случаи применения американских химических боеприпасов со стороны ВСУ. Так, 28 декабря 2023 года произошел случай, когда с украинского БПЛА по позициям российских войск были сброшены газовые гранаты американского производства, снаряженные веществом «Си-Эс». «Данное вещество оказывает раздражающее действие на глаза и верхние дыхательные пути, а в больших концентрациях способно вызвать ожоги кожи, паралич дыхания и остановку сердца. Соединение относится к классу химических средств борьбы с беспорядками», – пояснил Кириллов.

    Кроме того, как отметил Кириллов, США объявляли о том, что располагают отравляющими веществами, они могут относиться к семейству «Новичок», высокотоксичные реакционные массы незаконно хранятся в Кентукки и Колорадо.

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    19 февраля 2024, 17:44 • Новости дня
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    Медведев заявил о неожиданном для стратегов эффекте беспилотников в ходе СВО
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальная военная операция (СВО) России на Украине должна была пойти по классическим канонам военных действий прошлых лет, однако беспилотники все изменили, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с командирами чеченских подразделений, принимающих участие в СВО.

    Медведев подчеркнул, что мир изменился, технологии изменились, дроны на удивление военных стратегов «неожиданно заняли такое место, что они причиняют непоправимый ущерб», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье Медведев прилетел в Грозный. Ранее он сообщил о докладе Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию в спецоперации.

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    20 февраля 2024, 01:19 • Новости дня
    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова

    В Испании подтвердили убийство Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал на Украину российский военный вертолет

    В Испании подтвердили убийство угнавшего вертолет на Украину Кузьминова
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Максим Кузьминов, который угнал в 2023 году российский военный вертолет Ми-8 и переправил его на Украину, был убит в испанской провинции Аликанте, подтвердили источники в правоохранительных органах страны.

    Речь идет о мужичине, тело которого было обнаружено с огнестрельными ранениями 13 февраля, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

    Отмечается, что изначально гражданская гвардия, расследующая дело, заявила, что речь идет о 33-летнем украинце, но затем в МВД признали, что личность умершего мужчины могла быть установлена неверно.

    Ранее сообщалось, что гражданская гвардия Испании не смогла подтвердить информацию о возможной смерти Максима Кузьминова, угнавшего военный вертолет из России.

    До этого итальянский ресурс Il Corrispondente со ссылкой на собственный источник в Гражданской гвардии Испании сообщил, что Кузьминов был убит 13 февраля 12 выстрелами, после чего его тело переехал автомобиль киллеров.

    Испанские СМИ сообщили, что в Испании найдено тело, предположительно, летчика-предателя Максима Кузьминова, угнавшего российский вертолет на Украину. Мужчину застрелили возле гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте.

    Позже официальный представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил смерть Кузьминова.


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    21 февраля 2024, 13:36 • Новости дня
    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М

    Путин в Казани поднялся за штурвал Ту-160М
    @ Искандер Асабаев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин по прилете в Татарстан в среду посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова, где осмотрел четыре глубоко модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М.

    Такие самолеты могут быть носителями ядерного оружия и являются элементом так называемой ядерной триады России, передает ТАСС.

    В кабину одного из самолетов – за штурвал – Путин поднялся лично. Там он провел около десяти минут. Узнав, что у ракетоносца пока нет имени, президент предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. «[Это] человек, который много сделал для всей страны, для всей России», – подчеркнул Путин.

    Также глава государства ознакомился с презентацией о работе завода, планах производства и привлечении кадров, в том числе молодых.


    Президента сопровождали министр обороны Сергей Шойгу, вице-премьер – глава Минпромторга Денис Мантуров, гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, глава Татарстана Рустам Минниханов.

    Напомним, Путин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где вместе с лидерами ряда зарубежных стран примет участие в открытии Игр будущего.

    Ранее в среду Путин на аэродроме Чкаловский вручил госнаграды воинским частям ВКС России. Глава государства передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

    Путин подчеркнул, что российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта.

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    21 февраля 2024, 12:08 • Новости дня
    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО

    Путин: ВС России добились перелома на сложных участках фронта благодаря героизму бойцов ВКС

    Путин заявил о переломе на сложных участках фронта в ходе СВО
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российская армия смогла добиться перелома на самых сложных участках фронта, это удалось сделать в том числе благодаря героизму бойцов Воздушно-космических сил (ВКС) России, заявил президент Владимир Путин.

    «Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», – сказал глава государства на церемонии вручения госнаград воинским частям ВКС, передает ТАСС.

    Кроме того, Путин передал главному командованию Воздушно-космических сил России список подносной иконы-складня «Спас Нерукотворный» и поздравил военнослужащих с предстоящим Днем защитника Отечества.

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    21 февраля 2024, 00:55 • Новости дня
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    США опровергли участие американских военных в атаке Patriot на российский Ил-76
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США отрицают, что в расчет ЗРК Patriot, из которого был сбит российских военно-транспортный самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, входили американские военные.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госдеп США.

    Ранее стало известно о роли британских советников в атаке ВСУ на Ил-76 с пленными украинцами.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что данный шаг был предпринят «без согласования со штабом ПВО в Киеве».

    24 января в районе Белгорода ВСУ сбили самолет Ил-76 ВКС России, на борту которого находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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    20 февраля 2024, 05:29 • Новости дня
    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках в ВСУ

    Пленный командир роты «Азова» из Авдеевки рассказал о канадских наемниках на стороне ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Командир роты батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), взятый в плен российскими военным в Авдеевке, рассказал, что на стороне ВСУ воюют канадские и грузинские наемники, сообщает Минобороны России.

    «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины – это наемные войска», – передает ТАСС слова российского военнослужащего.

    Отмечается, что боец ВСУ был взят в плен в ходе отступления и бегства украинских войск из Авдеевки, чтобы не попасть в окружение.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово бежали из Авдеевки незадолго до полного освобождения Россией населенного пункта.

    При этом процесс начался еще до того, как главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об оставлении позиций. Противник бросал раненых, убитых и технику, а сотни военных попали в плен.

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    20 февраля 2024, 06:58 • Новости дня
    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО

    ВСУ на Херсонском направлении почти полностью перешли на оружие НАТО, рассказал российский разведчик

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский разведчик из группировки войск «Днепр» с позывным Заря сообщил, что украинская армия на Херсонском направлении почти полностью перешла на вооружение стран НАТО.

    «Нас обстреливали со всего натовского. То есть советского практически ничего не было... Арта, там, минометы – все натовское», – приводит РИА «Новости» рассказ разведчика.

    Он добавил, что исключением является стрелковое вооружение, которое по-прежнему советского образца, однако и они постепенно заменяются на западные автоматы и винтовки.

    Заря предположил, что все советское вооружение и боекомплекты к нему у киевского режима закончились.



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    21 февраля 2024, 08:20 • Новости дня
    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке

    Минобороны: Герасимов вручил в зоне СВО госнаграды отличившимся в Авдеевке

    В зоне СВО вручили награды отличившимся в Авдеевке
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Начальник Генштаба ВС России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне СВО и вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки.

    Замминистра поблагодарил военных за доблесть и мужество, проявленные в бою, передает ТАСС.

    Кроме того, Герасимов подвел промежуточные итоги выполнения боевых задач группировкой «Центр» и заслушал доклад командующего генерал-полковника Андрея Мордвичева о порядке дальнейших действий на Авдеевском направлении.

    Напомним, ранее замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

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    20 февраля 2024, 20:04 • Новости дня
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    Путин: Россия категорически против размещения ядерного оружия в космосе
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда была категорически против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

    «Этот вопрос касается шума, который поднимается в последнее время на Западе, в том числе в Соединенных Штатах, по поводу размещения ядерного оружия в космосе. Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на Мюнхенской конференции по безопасности обсудил с министрами иностранных дел Китая и Индии Ван И и Субраманьямом Джайшанкаром вероятность размещения Россией в космосе ядерного оружия.

    Между тем США начали готовить план ответа на якобы разработку Россией противоспутникового оружия в космосе, которое угрожает национальной безопасности страны. Американские СМИ писали, что сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников.

    В Кремле заявили, что публикации западных СМИ о том, что Россия якобы планирует разместить ядерное оружие в космосе, являются очередной уловкой со стороны Белого дома.

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    20 февраля 2024, 04:34 • Новости дня
    На Украине женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Украинских женщин решили привлечь к допризывной подготовке

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Украины начало подготовку процедуры привлечения женщин к допризывной подготовке.

    Отмечается, что разрабатываются изменения в «Положение о допризывной подготовке», которое было утверждено украинским кабмином 30 ноября 2000 года.

    В нем также будут «уточнены категорий лиц, назначаемых преподавателями», передает ТАСС.

    Поправки в документ Минобороны Украины должно разработать до июня 2024 года.

    Ранее сообщалось, что в Раде заявили об отсутствии необходимости мобилизовывать женщин. Зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что женщин на Украине пока не будут добавлять в мобилизационный ресурс.

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    21 февраля 2024, 05:58 • Новости дня
    За освобождение Авдеевки присвоено 15 орденов Мужества

    Российские военные получили высшие госнаграды за освобождение Авдеевки

    Tекст: Денис Тельманов

    Замминистра обороны Виктор Горемыкин вручил 15 орденов Мужества участвовавшим в боях под Авдеевкой военнослужащим.

    «Горемыкин вручил госнаграды военнослужащим 9-й танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО)», – передает ТАСС сообщение российского Минобороны.

    Горемыкин поздравил бойцов с высокими наградами, отметив их высокий боевой дух и профессионализм.

    «Настоящие воины: крепкие, смелые. На таких держится страна», – сказал Горемыкин.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, когда начнется восстановление Авдеевки. По словам Пушилина, необходимо провести дозачистку и только потом начнут работу профильные службы.

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    20 февраля 2024, 03:13 • Новости дня
    Украинский суд продлил арест экс-президента «Мотор сич» Богуслаева до 18 апреля

    Экс-президенту украинского производителя авиадвигателей для вертолетов «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву продлили арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Киеве продлил арест бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву, которого обвиняют в продаже России авиадвигаателей через третьи страны, без права внесения залога до 18 апреля, сообщил его адвокат Руслан Волынец.

    «Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, причем динамично», – сказал Волынец украинским СМИ, передает ТАСС.

    Обвинение 84-летному Богуслаеву было предъявлено 23 октября 2022 года с формулировкой «коллаборационизме» и «работа на Россию». Позже Богуслаева обвинили еще по двум статьям – за содействие деятельности террористической организации и за препятствия деятельности Вооруженных сил Украины.

    Украинское следствие утверждает, что Богуслаев наладил транснациональные каналы для поставки авиадвигателей российским предприятиям.

    «Мотор сич» производит двигатели для самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226 и промышленных газотурбинных установок.

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила бывшему руководителю компании «Мотор сич» Вячеславу Богуслаеву новое обвинение в препятствовании деятельности ВСУ: по утверждению спецслужбы, Богуслаев разукомплектовывал вертолеты и скрывал документы на них, чтобы техника не попала в руки украинских военных.

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    21 февраля 2024, 00:15 • Новости дня
    ВСУ за сутки десять раз обстреляли территорию ДНР

    В результате десяти обстрелов ВСУ территории ДНР за сутки один человек погиб, десять получили ранение

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины десять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    По данным представительства ДНР, ВСУ выпустило по ДНР 45 различных боеприпасов, в результате чего один человек погиб, десять получили ранения, передает ТАСС.

    Отмечается, что от украинских снарядов повреждены шесть жилых домов, шесть транспортных средств и шесть объектов гражданской инфраструктуры.

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    20 февраля 2024, 11:29 • Новости дня
    Путин отметил героизм 25-го полка РХБЗ и 288-й артиллерийской бригады

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поздравил с присвоением почетного наименования «гвардейский» командование и состав 25-го гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригады.

    Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

    «Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», – говорится в сообщениях.

    По словам Путина, он убежден, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь наших граждан.

    Президент пожелал составу полка и бригады крепкого здоровья и успехов.

    Ранее Путин подписал указы о присвоении почетных наименований «гвардейский» 25-му полку РХБЗ и 288-й артиллерийской Варшавской краснознаменной ордена Кутузова бригаде.

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