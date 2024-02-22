Выставка «Россия» может служить символом нового национального сверхпроекта и нового национального самоощущения, в котором есть всё – и скоростные автомагистрали через страну, и 300 сортов колбасы в магазинах, и триколор над Авдеевкой.0 комментариев
ВС России получили новую партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин»
Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска очередную партию модернизированных БМП-1 «Басурманин», сообщили в его пресс-службе.
Согласно сообщению пресс-службы, Рубцовский машиностроительный завод поставил заказчику очередную партию модернизированных БМП-1АМ «Басурманин». Там добавили, что во время ремонта были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы машин, передает ТАСС.
Как отметили в холдинге, машины прошли все виды испытаний, в результате модернизации машины улучшили боевые возможности.
Напомним, во вторник «Курганмашзавод» (КМЗ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха) поставил в войска первую в этом году партию боевых машин пехоты БМП-3.