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Школьникам на уроке «Разговоры о важном» рассказали о Всемирном фестивале молодежи
Темой традиционного урока «Разговоры о важном», который проводится в образовательных организациях для учащихся 1–11 классов, в понедельник, 26 февраля, стал Всемирный фестиваль молодежи.
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи, который объединит 20 тыс. молодых людей – лидеров в сферах науки, бизнеса, экономики, образования, спорта. Из них 10 тыс. человек – участники из 180 стран мира.
В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в понедельник прошло занятие, посвященное главному молодежному событию всего мира. Школьники и студенты всей страны узнали о целях проведения фестиваля, истории его создания и проведения в России, программе и форматах мероприятий в этом году, а также познакомились с талисманом Всемирного фестиваля молодежи – Чебурашкой.
К школьникам и студентам со всей России обратились участники Всемирного фестиваля молодежи, успешно завершившие конкурсный отбор. Ребята рассказали, для чего каждый из них принимает участие в фестивале и чего ожидают от главного молодежного события всего мира.
Также школьникам и студентам рассказали о тематических направлениях программы фестиваля: «Наука», «Культура», «Спорт», «Образование» и «Моя Россия» – пять элементов, которые позволят участникам Всемирного фестиваля молодежи узнать Россию, познакомиться с ее историей и достижениями в различных сферах.
Классные руководители и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями, пришли к выводу, что Всемирный фестиваль молодежи – это открытая площадка для обмена мнениями, установления дружеских отношений между молодыми людьми из разных стран.
В этом году в фестивале впервые примут участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет: 500 россиян и 500 иностранцев. Помогать в организации фестиваля будут 5 тыс. волонтеров со всей России.