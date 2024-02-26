Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.4 комментария
Израиль пригрозил наращивать интенсивность ударов по «Хезболле»
Министр обороны Израиля Галант сообщил о намерении наращивать интенсивность ударов по «Хезболле» в Ливане
Израиль планирует увеличить интенсивность ударов по шиитскому движению «Хезболла» в Ливане, эти планы не зависят от возможной сделки с радикалами из ХАМАС, сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.
Галант утверждает, что «Хезболла» не может подобрать замену убитым командирам. Если в секторе Газа наступит временное прекращение огня, Израиль «отдельно усилит огонь на севере». Боевые действия против «Хезболлы» продолжатся, пока боевики не будут вытеснены с приграничной территории и пока израильские граждане не смогут вернуться в свои дома на севере Израиля, заявил министр.
Галант призвал не рассчитывать, что соглашение с ХАМАС «облегчит ситуацию» для «Хезболлы». «Цель проста – оттеснить «Хезболлу» туда, где это движение должно быть, либо посредством соглашения, либо силой», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, на днях вооруженные формирования шиитской партии «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильскому городу Кирьят-Шмона на границе с Ливаном.