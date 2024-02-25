Катастрофа, которая придет с беженцами из Газы в Египет, мало кого волнует на Западе и в Израиле. Более того, Израиль официально заявляет о насильственном переселении 2,3 млн палестинцев в Синай. Для Египта это неприемлемо.0 комментариев
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлен
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
В инфоцентре призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что в городе объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС России за прошедшие сутки уничтожили 77 украинских БПЛА, а также сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ).